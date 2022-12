Semifinali di Coppa Italia: per il Foggia sarà sfida con la Juventus Next Gen

Sarà la Juventus Next Gen l’avversaria del Foggia nelle semifinali di Coppa Italia di serie C. La seconda squadra della Juve, allenata da Massimo Brambilla, ha superato all’Euganeo il Padova (campione uscente) di Bruno Caneo.

Due a uno il punteggio finale, con reti di Cerri e Sekulov al 7’ e al 10’ del secondo tempo per i bianconeri; inutile la marcatura di De Marchi a tempo scaduto.

Nell’altro lato del tabellone, saranno Entella e Vicenza a giocarsi un posto in finale. I liguri hanno regolato il Renate con un secco 5-2; per i biancorossi successo per 2-0 sul campo della Viterbese. Dunque, il Foggia resta l’unica squadra del centro-sud in Coppa. I rossoneri disputeranno la semifinale di andata allo ‘Zac’ il 18 gennaio prossimo. Ritorno al 'Moccagatta' di Alessandria il 15 febbraio.