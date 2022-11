Coppa Italia: ai quarti il Foggia becca il Catanzaro di Iemmello e Curcio

Sarà il Catanzaro degli ex Iemmello e Curcio l'avversario dei Foggia ai quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Il sorteggio integrale tenutosi poco fa a Firenze, ha stabilito gli accoppiamenti delle otto squadre in corsa, che si sfideranno in gara unica mercoledì 7 dicembre.

La sfida tra Foggia e Catanzaro andrà in scena allo stadio 'Zaccheria'. In palio, c'è un posto per le semifinali in programma il 18 gennaio e il 15 febbraio prossimi.

Virtus Entella-Renate, Viterbese-L.R. Vicenza e Padova-Juventus Next Gen sono gli altri tre accoppiamenti. Sarà dunque l'occasione per rivedere allo 'Zac', per la prima volta da ex rossonero, l'ex numero dieci e capitano del Foggia Alessio Curcio. Un anticipo della sfida di campionato, che si terrà sempre allo 'Zaccheria' soltanto cinque giorni dopo, lunedì 12 dicembre.