Coppa Italia di Serie C, sorteggiato il primo turno: il Foggia riceverà il Monopoli, il Cerignola va a Potenza

Prenderà il via ufficialmente nel secondo weekend di agosto la stagione 2024/25 della Lega Pro. Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 sono in programma le sfide valide per il primo turno di Coppa Italia di Serie C.

Saranno 56 le squadre coinvolte nel primo turno, divise in quattro gruppi da 14 squadre. Foggia e Audace Cerignola figurano nel gruppo 4. I satanelli affronteranno il Monopoli: la sfida si terrà sabato 10 agosto alle ore 21.00 allo stadio Zaccheria. Stesso giorno e stesso orario anche per l'Audace Cerignola che andrà a far visita al Potenza.

In caso di qualificazione, i rossoneri affronteranno al secondo turno la vincente tra Cavese e Trapani. Per l'Audace, invece, l'eventuale passaggio del turno garantirebbe la sfida tra la vincente di Benevento-Taranto.

Nel secondo turno entreranno in gioco anche Torres, Padova, Avellino (giunte al secondo posto nella regular season della scorsa stagione) e il Catania, campione uscente.

Entrambe le gare si disputerebbero sabato 17 agosto, una settimana prima dell'inizio del campionato, previsto pre il 25 agosto.

Gli ottavi di finale si disputeranno mercoledì 27 novembre. Mercoledì 18 dicembre sono invece in programma i quarti di finale.

Tutte le gare dal primo turno ai quarti di finale si svolgeranno in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

Le semifinali e la finale si svolgeranno con gare di andata e ritorno. In caso di parità al termine dei 180', si terranno i supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.