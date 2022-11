Super Dalmasso chiude la porta alla Juve Stabia: il Foggia passa ancora ai rigori

Joaquin Dalmasso si riprende le luci della ribalta dopo l’inizio da dimenticare con il Latina e la titolarità lasciata a Nobile. L’estremo difensore argentino è l’autentico protagonista nella gara di Coppa Italia che ha visto il Foggia prevalere sulla Juve Stabia ai calci di rigore. Ben due quelli parati dall’ex San Severo (a Pandolfi e Ricci), che si aggiungono ai due grandi interventi compiuti nel corso dei tempi regolamentari, su Pandolfi in chiusura di prima frazione, e su Zigoni al 38’st del secondo tempo.

Non è stata una bella partita, complici anche le robuste rotazioni effettuate da entrambi gli allenatori. Gallo ha rivoluzionato la mediana riproponendo Odjer play, con Chierico e Schenetti mezzali. L’ex Entella ha poi avanzato la posizione piazzandosi accanto a Ogunseye con l’arretramento di Peralta. Un solo sussulto per il fantasista rossonero sostituito al 32’ della ripresa. La partita è stata sicuramente più gradevole, per la quantità di occasioni, nei secondi 45’, che avrebbero potuto anche prendere una piega favorevole ai satanelli se l’arbitro non avesse graziato D’Agostino, sanzionato solo con il giallo dopo un’entrataccia su Rizzo. Con Peralta (sinistro a giro largo di poco) al 13’ e Ogunseye (inzuccata fuori misura) al 17’ il Foggia ha sfiorato il vantaggio. Meglio la Juve Stabia nell’ultimo segmento di gara, chiuso in costante proiezione offensiva, nel quale – oltre alla grande risposta di Dalmasso sulla deviazione sotto porta di Zigoni – i padroni di casa hanno messo a referto una traversa scheggiata da un tiro-cross di Maselli.

Nessuna grossa emozione durante i supplementari. Ai rigori, la Juve Stabia va in vantaggio 2-1 dopo la parata di Russo sul tiro di Costa, ma sbaglia i successivi tre penalty: Bentivegna centra la traversa, Pandolfi e Ricci si fanno ipnotizzare da Dalmasso. Al Foggia non serve neanche calciare il quinto per guadagnarsi il pass per gli ottavi e il remake della sfida con il Crotone.

Juve Stabia-Foggia 2-3 d.c.r.: il tabellino

JUVE STABIA (4-3-3) Russo; Peluso (43’st Maggioni), Caldore, Vimercati, Dell’Orfanello; Altobelli (32’st Ricci), Berardocco (18’st Scaccabarozzi), Carbone (18’st Maselli); Pandolfi, Zigoni (1’sts Santos), D’Agostino (32’st Bentivegna). A disposizione: Barosi, Maresca, Cinaglia, Guarracino, Della Pietra, Silipo, Picardi, Santos. Allenatore: Colucci

FOGGIA (3-5-2) Dalmasso; Sciacca (13’st Costa), Di Pasquale (32’st Peschetola), Rizzo; Leo, Schenetti (32’st Petermann), Odjer, Chierico (1’pts Iacoponi), Nicolao; Peralta (29’st Frigerio), Ogunseye (29’st Tonin). A disposizione: Raccichini, Nobile, Garattoni, Iacoponi, Vuthaj. Allenatore: Gallo

Arbitro: Milone di Taurianova

Assistenti: Laghezza di Mestre – Jorgji di Albano Laziale

Quarto ufficiale: Giudice di Frosinone

Marcatori:

Ammoniti: Di Pasquale (F), D’Agostino (J), Scaccabarozzi (J), Caldore (J)

Sequenza rigori: Maselli gol, Petermann gol, Santos gol, Costa parato, Bentivegna traversa, Frigerio gol, Pandolfi parato, Peschetola gol, Ricci parato