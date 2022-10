Picerno avversario di Coppa Italia allo Zac stasera alle 21

Serie C Girone C

Le disavventure tecniche del Foggia sono indubbiamente l’argomento più caldo in queste ore. Ore in cui, finalmente, patron Canonico dovrebbe ufficializzare l’arrivo di Fabio Gallo sulla panchina dei rossoneri e di Matteo Lauriola, ex Manfredonia, Torino, Carpi e Lecce, nel ruolo di direttore sportivo al posto del dimissionario Belviso.

Tuttavia c’è il terreno di gioco da onorare, che nel caso dello Zaccheria si tratta di riscattare dopo essere diventato terreno di conquista per Latina e Pescara in un avvio di stagione disastroso in campionato. Stasera sarà Coppa Italia di Serie C, in panchina ci sarà ancora Antonio Gentile e in campo dovranno esserci undici leoni, attesi nell’arena popolata da pochi ma sicuramente arrabbiati spettatori.

L’avversario è noto. Solo il 12 settembre scorso, Reginaldo, Esposito su rigore e Pitarresi regalavano i tre punti casalinghi al Picerno alla seconda di campionato contro un Foggia che mostrava già tutti i segni di uno stato psico-fisico e tecnico-tattico decisamente inguardabili. Resta però quella, finora, l’unica vittoria ottenuta dai lucani in 6 giornate di campionato. I rossoblù di Emilio Longo, infatti, hanno pareggiato due gare e perso tre incontri per un totale di sette gol fatti e dieci subiti. De Cristofaro, Golfo, ancora Reginaldo e il neo arrivato Diop (nella passata stagione alla Paganese), completano la classifica marcatori dell’Az che ha indubbiamente avuto il suo massimo fulgore nella partita contro i dauni.

Sarà la seconda volta che Foggia e Picerno si incontreranno allo Zaccheria. Nella passata stagione vinsero i dauni di Zeman per 3-2. Ferrante e Petermann per il doppio vantaggio foggiano, Vivacqua ad accorciare le distanze per gli ospiti, ancora Ferrante per i rossoneri e Parigi a siglare la seconda marcatura per i potentini.

Di tutta evidenza che, mettendoci l’orgoglio più degli schemi, il Foggia avrebbe la possibilità di mostrare una reattività che frutterebbe tre punti. Prima di aprire un nuovo capitolo, stavolta felice, di una stagione finora fallimentare.

Arbitro dell’incontro sarà Valerio Pezzopane di L’Aquila. Calcio d’inizio stasera alle 21.