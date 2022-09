Coppa Italia - L'Orta Nova cala il tris a San Marco e si qualifica

Orta Nova in scioltezza sul campo del San Marco. Mister Bonetti inizia a far vedere la sua mano e i suoi in campo non tradiscono le attese andando a battere i rivali sammarchesi nella tana del "Tonino Parisi", vendicando una volta per tutte la sconfitta nella gara play-out dello scorso aprile costata le retrocessione in Promozione. Oggi le cose stanno diversamente, gli ortesi hanno ottenuto il ripescaggio in Eccellenza e la gara odierna fa sicuramente morale in vista dell'esordio in campionato di domenica prossima. Ospiti avvantaggiati indubbiamente dall'espulsione di Salerno al 30', episodio che mette il derby in discesa. Al 47' i biancazzurri passano con Consolazio. Nella ripresa al 63' Dascoli e tre minuti dopo Lanzone chiudono la pratica. L'Orta Nova è quindi andato a segno con l'intero fronte d'attacco. L'ultimo volto nuovo è proprio quello di Vincenzo Lanzone, classe 2001, nella passata stagione al Barletta (assieme a Cormio e Daleno) con cui ha collezionato 15 presenze e un gol. Cresciuto nel Fasano, con cui ha esordito in Serie D per un totale di 24 presenze tra il 2019 e il 2021, è poi passato in maglia biancorossa nella seconda parte della stagione 2020/2021.

SAN MARCO - 1 Silvestri (al 60' 12 Petruccelli), 2 Augelli (al 70'18 Viola), 3 Iannacone M. (al 87'14 Grifa S.), 4 Menicozzo (al 79' 15 Cristofaro), 5 Fiorentino, 6 De Cesare, 21 Albano, 8 Grifa, 9 Salerno, 10 Colella, 11 Dragano (al 60' 20 Rubino). Allenatore: Marcello Iannacone. In panchina: 13 Montemitro, 16 Iannacone Marcello, 17 Iannacone P., 19 Coco

ORTA NOVA - 1 Capossele, 2 Valentino (al 60' 15 Buonamico), 3 Cannone, 4 Mastrogiacomo (al 86' 13 Di Dedda), 5 Lamacchia, 6 Daleno, 7 Dascoli, 8 Torraco ( al 89' 17 Jarju), 9 Consolazio (al 65' 19 Camporeale) 10 Cormio (al 76' 20 Feltre), 11 Lanzone. Allenatore: Francesco Bonetti. In panchina: 12 Dadduzio, 14 Marea, 16 Daluiso, 18 Ventura

ARBITRO: Daniele Consales di Foggia

ASSISTENTI: Andrea Rizzi, Luca Latini di Foggia

MARCATORI: 47' pt Consolazio, 63' Dascoli, 66' Lanzone

AMMONITI: Menicozzo e Salerno (San Marco), Valentino, Dascoli, Consolazio, Buonamico (Orta Nova)

ESPULSO: 30' Salerno