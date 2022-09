Coppa Italia - La corazzata Manfredonia bloccata dal Real Siti

Dipende dai punti di vista ma il bicchiere, in casa Manfredonia, si può considerare mezzo vuoto. Perché l'esordio stagionale in Coppa Italia di categoria contro uno dei prossimi avversari nel campionato di Eccellenza, non è andato come previsto alla vigilia. Perché, da un lato, i sipontini sono, sulla carta, una corazzata destinata a stravincere il campionato. Dall'altro lato c'era il Real Siti di mister Pino Lo Polito, infarcito al solito di stranieri all'esordio in Italia per cui ci si aspetterebbe tempi più lunghi per l'assimilazione degli schemi. Così non è stato e al "San Rocco" di Stornara i verdazzurri escono dal campo consapevoli che si può sorprendere. I biancocelesti passano al 36' con Lattanzio ma vengono subito riacciuffati dai padroni di casa con il centrocampista Ibra Bayo. Nella ripresa passano di nuovo in vantaggio gli ospiti con un calcio di punizione di Triggiani ma, ancora una volta, il Real Siti riesce a raddrizzare le sorti del derby allo scadere. Domenica prossima match di ritorno al "Miramare".