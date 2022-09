Coppa Italia - Lucera, buona la prima. Vittoria in trasferta nel derby col San Giovanni

Parte col piede giusto la stagione sportiva dei biancocelesti di misrer Costanzo Palmieri che, nell’esordio stagionale di Coppa Italia di categoria, espugna il "Massa" di San Giovanni Rotondo nella prima fase della competizione, in attesa del match di ritorno in programma domenica prossima, sempre a San Giovanni (per la momentanea indisponibilità del Comunale).Derby probante tra due squadre che si affronteranno anche nel prossimo torneo di Promozione.

Il Lucera ha la possibilità di sbloccarla in più occasioni, sia con Di Canio che con Pozzozengaro e Giannini, ma senza riuscirci. Per i padroni di casa, invece, l’occasione capita sulla testa di Catania, con palla di poco a lato. Spirito battagliero anche nella ripresa per i lucerini che, dopo due minuti con Prudente e Pozzozengaro fanno venire i brividi all’estremo difensore di casa. Il Lucera accelera, vuole il gol, e lo trova meritatamente al minuto 71: Gallo avvia l’azione e allarga per Manna, inserimento dell’esterno sulla fascia e palla a Pozzozengaro che serve al bacio Di Canio, il quale deve soltanto spingerlo in rete. Sulle ali dell’entusiasmo, gli svevi potrebbero raddoppiare in più occasioni ma Palombino prima e Pozzozengaro poi non sono fortunati. Il Real è ormai sulle gambe, il Lucera continua ad attaccare e Palombino serve ottimamente Pozzozengaro, ma il tiro fa la barba al palo. Ancora biancocelesti con la giocata Palombino, ma sprecano ancora. E, come spesso accade, si rischia di prendere gol: contropiede del San Giovanni, Manna interviene su Bruno, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto capitan Melchionda viene ipnotizzato da Di Michele, che respinge il penalty con freddezza. I "leoni" hanno poi ancora la possibilità di raddoppiare ma, come accaduto durante l’intero match, sprecano.

REAL SAN GIOVANNI: Morcaldi, Pazienza, Cocomazzi (16’st Grifa); Piano, Ercolino, Turco (32’st Pompilio D.); Pompilio G. (10’st Russo), Melchionda, Bruno, Catania (20’st Scirpoli), Urbano (32’st Petruccelli). In panchina: Zoccano, Puzzolante, De Nittis, Tortorelli. Allenatore: Salvatore Pollino

LUCERA CALCIO: Di Michele; Venuti (19’st Manna), Buccirosso, Lo Vasto (8’st Salvatore), Albanese (19’st Palombino); Gallo (43’st Mazzacano), Prudente, Mengoni; Pozzozengaro, Giannini (1’st Bonabitacola), Di Canio. In panchina: Sperling, Croce, Tanese, Grasso. Allenatore: Costanzo Palmieri

ARBITRO: Simone Pio Raspatelli di Foggia (De Fazio-Diella)

MARCATORI: 26’st Di Canio

AMMONITI: Pazienza (R), Buccirosso (L)

NOTE: Cielo coperto, terreno in discrete condizioni. Ingresso libero. Angoli 3-6. Recupero: 0’ pt, 4’st.