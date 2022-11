Magic moment Lucera, battuta la Nuova Daunia nel derby di Coppa Italia

E’ il Lucera ad accedere alla prossima fase della Coppa Italia di Promozione, ribaltando il risultato dell’andata e battendo con tre gol la Nuova Daunia al campo Figc di Foggia. Tante le occasioni da rete create dai ragazzi terribili di Costanzo Palmieri, autori di un buon match che lascia ben sperare in vista della trasferta di Bisceglie di domenica. I biancocelesti dimostrano determinazione sin da subito, prendendo le misure agli avversari e cercando il fraseggio; la prima occasione del match la creano i locali con Mazzanti, che cerca l’eurogol ma la conclusione è alta. La risposta lucerina non si fa attendere ed è il gol del vantaggio: alla mezz’ora azione da manuale, Mengoni serve una palla al bacio a Di Canio che segue la giocata e, di prima, insacca. I leoni vogliono vincere ed al 40’ raddoppiano: Prudente da corner scodella per Grasso (dentro per l’infortunato Salvatore), che svetta e di testa la mette dentro. Due gol che annichiliscono il la Nuova Daunia, che prova ad impensierire Sperling su punizione, ma il portiere argentino risponde presente con una gran parata. Ancora Lucera a trazione anteriore nella ripresa con Grasso, Frazzano e Di Canio sugli scudi, che cercano insistentemente il gol andandoci vicino in almeno tre occasioni e trovandolo al 6’ ancora con Di Canio con un bolide terra aria che sorprende Lo Mele e si infila sotto la traversa. Il Lucera gioca e si diverte, potrebbe rendere più pesante il passivo ma spreca troppo, tra scelte errate e qualche fuorigioco di troppo. Nel finale, rigore per il Lucera per fallo su Grasso ma dal dischetto capitan Gallo si fa neutralizzare il tiro. Capovolgimento di fronte e stavolta dagli undici metri ci vanno i padroni di casa che invece segnano il gol della bandiera, proprio sul triplice fischio.

Prosegue, quindi, il momento favorevole dei lucerini che, domenica scorsa, hanno battuto il Levante Azzurro per 3-1 (a segno Grasso, Conte e Di Canio per i lucerini; Colella per i baresi). Quanto alla Nuova Daunia di mister Lannunziata, invece, un passo indietro rispetto alla vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Don Uva Bisceglie regolato con il più classico dei risultati grazie ai gol di Lembo e Lo Muzio.

NUOVA DAUNIA - Lo Mele, Roberto, S. Scopece; G. Scopece, Sacchi (32’st Carità), E. Acquaviva; Lembo, Triunfo (7’st Cagnazzo), Bonuomo (24’st Grella), Santolupo (11’st Cobuzzi), Mazzanti. In panchiba: Fuiano, D’Avolio, Carella, Em. Acquaviva, Vallario. Allenatore: Mario Lannunziata

LUCERA - Sperling, Venuti (18’st Bonabitacola), Mengoni; Gallo, Colonna (23’st Lo Vasto), Croce; Di Canio, Mazzacano (18’st Manna), Frazzano (11’st Albanese), Prudente, Salvatore (21’pt Grasso). In panchiba: Di Michele, Bianco, Sciotti, Conte. Allenatore: Costanzo Palmieri

Arbitro: Walter Cilli di Barletta (assistenti Sparapano-Rossiello)

RETI - 30’pt Di Canio (L), 40’pt Grasso (L), 6’st Di Canio (L), 49’st rig. E. Acquaviva (ND)

Ammoniti - Grasso (L); Sacchi, Carità (ND)

Note - Giornata mite, terreno in sintetico. Spettatori 50 circa. Angoli 6-2. Recupero: 0’pt, 5’st.