Coppa Italia Promozione: il Foggia Incedit travolge il San Ferdinando e si qualifica

Al "Ricciardelli" di San Severo il Foggia Incedit ne rifila 6 al San Ferdinando nella gara di ritorno di Coppa Italia di Promozione. I "canarini" foggiani ribaltano il risultato dell'andata quando la Virtus si impose in casa per 2-0. Anche oggi l'avversario dei rossoblù è riuscito a bucare due volte la porta dell'Incedit ma la squadra di mister Enrico La Salandra si è abbattutta come un tornado sulla compagine di mister Vincenco Di Paola.

I primi dieci minuti, tuttavia, sono appannaggio dei biancocelesti che colgono anche un palo con Pugliese. Lo stesso Pugliese porta addirittura in vantaggio i sanferdinandesi al dodicesimo realizzando un calcio di rigore molto contestato dai padroni di casa. A quel punto i foggiani sembrano spacciati dovendo segnare quattro gol per passare il turno. E qui sale in cattedra Luca Pompilio. Il numero 10 foggiani suona la carica: al 18' realizza da fuori aerea con un gran sinistro, un minuto dopo è il portiere a rispondergli con una grande parata. Al 21' è sempre Pompilio ad andare in gol con una serpentina in mezzo tre uomini portando l'Incedit in vantaggio. Al 24' arriva il terzo gol foggiano: punizione dalla destra che vede capitan Montemorra puntuale a colpire di testa e insaccare in rete. L'assedio rossoblò prosegue con i tentativi di Pompilio, Riefolo e Costa ma nulla da fare.

Nella ripresa ancora il Foggia Incedit a menar le danze con Riefolo che va vicino alla segnatura. Al 9', però, l'Incedit assapora il gusto della qualificazione. Aroma servito da Pompilio che mette a segno la tripletta. Dal poker alla cinquina passano otto minuti: al 17' Riefolo, imbeccato da Pompilio, si presenta davanti al portiere ospite e lo infila. Le occasioni fioccano per i rossoblù ma, su un calcio d'angolo, al 23' il San Ferdinando accorcia le distanze con Garbetta e si rimette in gioco dopo un tiro da fuori. I foggiani accussano il colpo ma riescono a venire fuori anche se Garbetta sfiora il gol con un tiro dalla distanza che finisce di poco fuori. L'incedit reagisce,e si riporta in attacco ma Riefolo per due volte, Bruno e De Rosa non riescono a bucare la porta avversaria. Minuto 86: Bruno salta due uomini e il portiere e realizza il 6-2 finale che regala al Foggia Incedit gli ottavi di finale.Un risultato che dà morale alla seconda squadra di Foggia. Domenica si torna al campionato contro il Don Uva Bisceglie.