Coppa Italia - Il Pietramontecorvino strapazza il Petacciato in trasferta

Vittoria convincente quella conquistata sul campo "Marchesi Battiloro" di Petacciato, dove il Pietramontecorvino si è imposto sui padroni di casa per 7-1 nel secondo match di Coppa Italia di categoria. A segno Verderosa, un autogol dei locali e Melino nel primo tempo, frazione di gioco in cui il Polis Petacciato è riuscito a fare quello che poi sarà il gol della bandiera. Nella ripresa ancora Verderosa, una doppietta di Carella e De Rita dilagano per i rossoneri dei Monti Dauni di mistrer Fabrizio Di Flumeri. Grazie a questo risultato il Pietramontecorvino accede al turno successivo di Coppa Italia, dove l'incontro casalingo di mercoledì 21 settembre contro la Turris Santa Croce, stavolta avversario di pari grado a differenza di Petacciato e Juvenes che erano antagonisti militanti in Promozione, decreterà il passaggio da prima e seconda classificata. Domenica esordio in campionato al Comunale del centro petraiolo contro l'Aurora Alto Casertano dell'ex Foggia Nicola Mancino, formazione retrocessa dalla Serie D. Un test sicuramente probante per verificare l'effettiva forza dei rossoneri che, quest'anno, puntano alle zone alte della classifica.