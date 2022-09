Coppa Italia - Pari e patta tra Orta Nova e San Marco

Orta Nova e San Marco ripartono da dove avevano chiuso la passata stagione. A San Ferdinando le due squadre si ritrovano a quattro mesi di distanza dalla sfida play-out finita con la vittoria dei garganici che decretò la retrocessione degli ortesi in Promozione. Stavolta, però, le due squadre si sono affrontate senza l'ansia da prestazione dello spareggio salvezza e con tante novità, soprattutto dalla parte dei biancazzurri che hanno cambiato quasi tutto a differenza dei celestegranata di mister Marcello Iannacone che hanno aggiunto pochi e mirati innesti a un organico che può contare su molti pilastri consolidati.

Nella prima frazione della gara di Coppa Italia di categoria, due legni per parte: il primo a coglierlo è Salerno per i sammarchesi. Il secondo è Fiorentino, anche lui in casacca celestregranata, che rischia di infilare il suo portiere, Silvestri, nel tentativo di sventare un cross pericoloso della squadra allenata da mister Francesco Bonetti. Nella ripresa i due gol che fissano il risultato in parità tra le due formazioni. Passa l'Orta Nova al 47' su calcio di rigore trasformato da Consolazio. Il San Marco perviene al pareggio al 62' con Salerno che devia alle spalle di Capossele da pochissimi passi.

Tra sette giorni gara di ritorno a San Marco. Si può sicuramente ritenere soddisfatto mister Bonetti per numero di occasioni create dagli ortesi, a maggior ragione se si considera il ritardo con cui, inevitabilmente, è iniziata la stagione dell'Orta Nova che ha dovuto attendere l'ufficialità del ripescaggio prima di mettersi all'opera per la costruzione della nuova rosa che dovrà affrontare, stavolta senza crolli incredibili, il prossimo torneo di Eccellenza.