Coppa Italia - Festival del gol tra Nuova Daunia e San Ferdinando

Festival del gol al campo Figc di Foggia dove la Nuova Daunia di mister Lannunziata batte 5-3 il Virtus San Ferdinando nella gara di esordio stagionale in Coppa Italia di categoria. Una gara ricca di emozioni, non solo per gli otto gol messi a segno ma anche per i due legni e ben tre gol annullati agli ospiti di mister Schiavone, la cui preparazione è iniziata da due settimane dopo mesi di silenzio assoluto. Nella prima frazione i dauni chiudono in vantaggio per 3-2 grazie all’autorete di Piazzolla e ai gol di Lembo e Lo Muzio. I neroverdi, però, restano in dieci uomini per l'espulsione di Favulli al 42'. Nella ripresa Vallario e Totaro chiudono definitivamente i conti contro un avversario che lo sarà anche nel prossimo torneo di Promozione.