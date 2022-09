Coppa Italia - Il Manfredonia passa il turno e si regala altri quattro colpi

Il Manfredonia fa il Manfredonia e batte per 2-0 il Real Siti a Monte Sant'Angelo nel derby di ritorno di Coppa Italia di categoria guadagnandosi il passaggio al turno successivo. Pratica chiusa nell'arco di tre minuti nella prima frazione di gioco grazie ai gol messi a segno da Giambuzzi al 35' e Triggiani al 38'. Nulla da fare per i verdazzurri di Stornara allenati da Pino Lo Polito che pure, all'andata, avevano impressionato positivamente bloccando i biancocelesti di mister De Candia sul 2-2.

Sul fronte mercato, i sipontini hanno ufficializzato gli ultimi quattro colpi che vanno a completare la rosa in vista dell'esordio di domenica prossima nel girone A di Eccellenza pugliese. Tra i pali arriva Gianmarco Chironi, classe 1997, nella passata stagione al Lavello in Serie D dove ha collezionato 19 presenze incassando 25 gol nella seconda parte della stagione, trascorsa con i lucani indossando la fascia di capitano. Cresciuto nel Lecce, in carriera ha difeso la porta del Nardò, del Virtus Verona e dell'Audace Cerignola due stagioni fa, sempre in Serie D. In attacco ecco lo svizzero Kevin Gissi, classe 1992, nella passata stagione a Piacenza prima, in Serie C, dove ha giocato in 6 occasioni, e al Prato poi, in Serie D, dove ha segnato quattro gol in 18 apparizioni. In Italia ha già giocato nel Cuneo nella stagione 2018/2019. Per il resto vanta una lunga carriera vissutra tra Argentina, Svizzera, Spagna, Lettonia e Uruguay. A centrocampo, come avevamo anticipiato nei giorni scorsi, è stato ufficializzato Gianluigi Bevilacqua, classe 2003, dal San Marco. Infine, sempre tra i pali, c'è il classe 2002 Ruggiero Frisario, ex giovanili del Foggia e Audace Barletta. In mediana cofermato il classe 2004 Tommaso Lauriola, tre apparizioni nella passata stagione. In attacco confermato Giuseppe Guerra, classe 2004.

Si completa anche lo staff tecnico dei sipontini con Francesco Ciuffreda, dirigente tecnico; Massimo Ciuffeda, fisioterapista; Leo Polichetti, preparatore dei portieri e Michele Ventura, preparatore atletico.