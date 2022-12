Clamoroso ma vero: partita dura 1 minuto, squadra resta in 6 e il Manfredonia vola in finale

L’importanza del risultato (la qualificazione alla finale di Coppa Italia Dilettanti) passa in secondo piano. Quanto accaduto a San Ferdinando, nel pomeriggio, è destinato a far discutere non poco. La partita tra Manfredonia e Polimnia, valida per la semifinale di ritorno della Coppa, è durata meno di un minuto in seguito all’infortunio di un calciatore della squadra ospite, presentatasi sul terreno di gioco con soli sette giocatori, il numero minimo di calciatori consentito dal regolamento.

Con la squadra rimasta in sei giocatori, il direttore di gara non ha potuto far altro che fischiare la fine della partita e la conseguente vittoria dei sipontini, già vincitori nella gara di andata. Un episodio che somiglia a quanto accadde nel 2013 durante la gara di campionato tra Salernitana e Nocerina, allorquando la squadra ospite, effettuò i tre cambi disponibili dopo 50 secondi di gioco.

Seguirono ben cinque infortuni che lasciarono i nocerini in sei uomini costringendo l’arbitro a interrompere la sfida. Secondo quanto si apprese, il tutto sarebbe stato collegato alle minacce di morte che i calciatori avrebbero ricevuto da una ventina di ultras (ai quali la Questura aveva vietato la trasferta). Le conseguenze furono drastiche, con l’esclusione da parte della Lega Pro della Nocerina dal campionato. Nel settembre del 2021, il processo nei confronti di 23 tifosi imputati, si è chiuso con una sentenza di prescrizione.