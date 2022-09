Coppa Italia - Il Lucera impatta a San Giovanni e passa il turno

Pareggio e passaggio del turno per il Lucera in Coppa Italia di categoria. Ancora al "Massa" di San Giovanni Rotondo (il Comunale della città lucerina è temporaneamente indisponibile) in una gara ricca di emozioni, per larghi tratti dominata dai biancocelesti che nella ripresa calano tensione e intensità, concedendo troppo.

Parte col piede sull’acceleratore il Lucera, che vuol chiudere subito la pratica ed aggredisce il portatore, tant’è che dopo 6’ passa in vantaggio: giocata corale che premia l’inserimento di Gallo, messo giù in area. Rigore netto, realizzato da Pozzozengaro. È ancora il numero 7 biancoceleste a chiamare in causa Zoccano con un gran tiro, deviato in angolo.

Il San Giovanni accusa il colpo, cerca di rialzare la testa sfruttando qualche errore in appoggio dei biancocelesti che però sono in controllo, creano potenziali occasioni e raddoppiano alla mezz’ora con Grasso che la mette nell’angolino. Ancora "leoni" vicini alla marcatura con Pozzozengaro, gran “tiro a giro” che colpisce il palo interno.

Il primo spunto dei biancorossi arriva al 3’ della ripresa con Russo, che conclude a rete trovando però pronto Di Michele; il Lucera risponde con Pozzozengaro, tiro sul primo palo deviato in angolo da Zoccano.

Nonostante il dominio territoriale degli svevi, il Real San Giovanni rientra in partita al minuto undici della ripresa con Piano, che su punizione (fallo di Croce al limite destro dell’area) la mette all’incrocio dei pali.

Il gol galvanizza gli ospiti, che favoriti anche dal forte vento ci provano da fuori area ancora con Piano, attento Di Michele in corner. I ragazzi di mister Costanzo Palmieri accusano il colpo e gioco forza cambiano atteggiamento ed assetto, regalando però fiducia al San Giovanni che al 91’ pareggia i conti con Pollino, entrato da poco, che approfitta di una disattenzione difensiva per evitare ai suoi la sconfitta nei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

Un pareggio che non cambia le cose per i garganici di mister Salvatore Pollino. Il Lucera accede alla seconda fase di Coppa, in virtù della vittoria dell’andata per 1-0.

??????: Di Michele; Manna, Croce, Buccirosso (24’st Mazzacano), Albanese (1’st Bonabitacola); Gallo, Prudente, Di Canio; Pozzozengaro (39’st Frazzano), Grasso (19’st Venuti), Mengoni. In panchina: Sperling, Giannini, Palombino, Lo Vasto. Allenatore: Costanzo Palmieri

???? ??? ????????: Zoccano D., Zoccano L. (27’st Pollino), Scirpoli (40’st G. Pompilio); Ruberto (32’st Petruccelli), Ercolino, De Nittis (1’st Melchionda); Tortorelli, Grifa, Russo, Catania (1’st Piano), D. Pompilio. In panchina: Rosati, Cocomazzi, Ritrovato. Allenatore: Salvatore Pollino

???????: Simone Raffaele Liegi di Barletta (Assistenti Lamanna-Sifo)

?????????: 6’pt Pozzozengaro (rig.), 32’pt Grasso, 11’st Piano (R), 46’st Pollino (R)

????????: Buccirosso, Croce, Di Canio, Mengoni, Manna (L); De Nittis, Russo, Ruberto, Piano, Melchionda (R)

????: Angoli 6-2 per il Lucera. Recupero: 1’pt, 5’st.