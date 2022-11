Gallo non snobba la Coppa: "Daremo il massimo per passare il turno"

Esattamente 14 giorni fa il Foggia usciva dal 'Menti' di Castellammare di Stabia con un punto (strappato in inferiorità numerica) e la consapevolezza che qualcosa di nuovo stesse nascendo. Fu il secondo risultato della striscia positiva ancora in corso, grazie alla quale la squadra di Fabio Gallo è uscita dalle sabbie mobili della zona playout avvicinandosi sensibilmente alla zona sinistra della classifica. A due settimane di distanza è di nuovo Juve Stabia-Foggia. Il match non vale i tre punti, ma c'è in palio la qualificazione al terzo turno di Coppa Italia. Per qualcuno, una competizione quasi fastidiosa, per altri uno strumento per fornire minutaggio a chi ha giocato poco in campionato.

Ma c'è anche chi al trofeo ci tiene, anche perché la vittoria garantirebbe la qualificazione automatica alle fasi nazionali dei playoff, bypassando i turni preliminari dei gironi. "Per Gallo è una partita da fare al massimo, cercando di passare il turno e dando la possibilità a chi ha giocato di farmi vedere che cosa sa fare. È un passaggio di crescita che può agevolarti per il prosieguo della stagione. Io in finale ci sono arrivato, è dispendiosa. Però la coppa ti dà blasone, stimola i calciatori. È chiaro che ci sarà qualche cambio, ma la squadra sarà equilibrata e pronta", il commento del tecnico rossonero alla vigilia del match.

Domani il Foggia presenterà qualche volto nuovo, anche per via di alcune defezioni importanti: "Mancherà D'Ursi, abbiamo qualcun altro con dei problemi, ma verranno tutti con me ed è giusto così. La squadra ha bisogno anche di chi non verrà utilizzato".

Potrebbe essere l'occasione giusta per rivedere Peralta dal 1', dopo l'ottimo secondo tempo di Viterbo. Ma sui calciatori fin qui poco utilizzati, il tecnico chiarisce: "Si confonde la voglia di vedere un giocatore in campo con il rispetto di quello che è utile alla squadra. Io se lascio un giocatore fuori è perché in questo momento ho bisogno di altri tipi di giocatori, ma le qualità dei calciatori le conosco. Peralta domenica, secondo me, poteva cambiare la partita e l'ho fatto entrare. Per quella situazione era adatto. Anche contro l'Andria doveva essere il primo a entrare, poi abbiamo segnato due gol in cinque minuti e non è entrato. Si è incazzato, e meno male. Quando vedrò che nessuno si incazza, vuol dire che non sentiranno più la mia voce verso di loro. Domenica, non si aspettava di entrare e invece ha giocato facendosi trovare pronto".

Rispetto alla gara di campionato ci potranno essere delle analogie, ma anche delle differenze, al di là delle eventuali rotazioni che il tecnico della Juve Stabia deciderà di fare: "Dipende da come giocheranno, se con la difesa a tre o a quattro. Mi aspetto che anche loro facciano dei cambi, noi siamo preparati per giocare sia contro una difesa a quattro che contro una 3-5-2".

Sarà l'occasione per testare i progressi a cui la squadra è quotidianamente chiamata a conseguire. Sono ancora molti gli aspetti sui quali, secondo il mister, la squadra può e deve migliorare: "La squadra si spegne ancora durante la partita. A Viterbo Nobile ha fatto una parata all'88', perché uno protestava e l'altro non guardava la palla. Se accade che pareggio la partita io ammazzo qualcuno. Ci spegniamo ancora, meno rispetto a prima come contro la Gelbison quando ci siamo spenti per tutto il secondo tempo, ma è importante avere attenzione per 100 minuti. Per il resto, la squadra ha ampi margini di miglioramento; se non ti spegni sei già migliorato, poi si può migliorare sulla condizione fisica, sulla tattica e dal punto di vista realizzativo".

Il mancato cinismo sotto porta sarà una delle criticità da correggere: "Ora stiamo creando tanto rispetto a quando sono arrivato, ma non sfruttiamo le occasioni. È un problema se rimango in apnea fino al 95' perché mi sono mangiato tre gol. Non posso tollerarlo".