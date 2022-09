Coppa Italia Lega Pro: Foggia-Picerno in programma il 4 ottobre allo Zaccheria

Sarà il Picerno l'avversario del Foggia nel primo turno di Coppa Italia di Lega Pro. La gara si terrà martedì 4 ottobre, ore 21, allo stadio Zaccheria di Foggia. Si tratterà del secondo confronto stagionale tra le due formazioni, dopo quello di domenica 18 settembre che vide la formazione lucana prevalere nettamente per 3-0 sulla squadra di Boscaglia.

Il turno di Coppa, come si ricorda, si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 21 agosto. In seguito al ricorso del Campobasso contro l'esclusione dal campionato per il quale il Consiglio di Stato si pronunciò il 25 agosto (rigettando l'istanza dei molisani), la Lega Pro fu costretta a far slittare il sorteggio dei calendari oltre all'inizio del campionato, riprogrammando – contestualmente – anche il calendario della Coppa.