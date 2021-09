Coppa Italia - Impresa San Severo: va sotto per 2-0 a San Marco poi ribalta il risultato

Buona la prima per il San Severo di mister Francesco Bonetti. Espugnato il campo del San Marco in Lamis nel primo turno di Coppa Italia di Eccellenza, rovesciando una partita che i sammarchesi conducevano per 2-0 a inizio ripresa grazie alle reti messe a segno da Ruggieri e Fanè, abili a sfruttare alcune indecisioni individuali dei sanseveresi. I giallogranata sono apparsi inizialmente contratti e con gli schemi ancora non del tutto oleati come normale che sia a inizio stagione. Nella ripresa cambia la musica con il San Severo che riesce a venire fuori atleticamente alla distanza e che appare brillante in tutte le fasi di gioco. Garcia Miranda suona la carica siglando il primo gol. Il pareggio arriva con un pronto inserimento dell’under sanseverese Stefano De Cotiis su assist di Michele Consolazio. Il sorpasso arriva a pochi minuti dalla fine con il difensore Lorenzo Nicodemo, appena tornato al San Severo, che insacca di testa alle spalle di Musco.

"Si vede la mano di mister Bonetti e di tutto lo staff tecnico - commenta il presidente Dino Marino a fine gara - Questa vittoria dice che il San Severo gioca, diverte e vuole dire la sua nel prossimo torneo. Non ci entusiasmiamo già alla prima vittoria e restsamo saldamente con i piedi per terra. Rispettiamo tutti ma non temiamo nessuno. Credo che questa rimonta dimostri che siamo uno per tutti e tutti per uno. Con il bel gioco vogliamo divertire, vincere e convincere".

Gara di ritorno al "Ricciardelli" giovedì 16 settembre.

Sul fronte mercato si registra il rinnovo del difensore classe 2001 Gaetano Grasso, oltre al già citato ritorno di Lorenzo Nicodemo, anch'egli del 2001. Ufficiale anche l'arrivo del centrocampista classe 2002 Antongiulio Torraco dalle giovanili del Foggia.