Foggia-Sorrento, in vendita i tagliandi per la sfida di Coppa Italia: biglietti scontati al 50% per tutti gli abbonati

Il Calcio Foggia 1920 comunica la messa in vendita dei tagliandi per assistere alla gara Foggia-Sorrento Calcio, valevole per il primo turno di Coppa Italia-Serie C stagione 2023/2024, in programma mercoledì 04 ottobre 2023 allo stadio Pino Zaccheria con fischio d’inizio alle ore 20.45.

In occasione di questo match la società ha deciso di concedere una promozione per tutti gli abbonati alla stagione 2023-24 attuando una scontistica del 50% sui prezzi di Coppa.

INTERO RIDOTTO PROMO ABBONATO INTERO PROMO ABBONATO RIDOTTO TRIBUNA OVEST CENTRALISSIMA 35 euro 25 euro 17,50 euro 12,50 euro TRIBUNA OVEST CENTRALE SUPERIORE 25 euro 17 euro 12,50 euro 8,50 euro TRIBUNA OVEST LATERALE SUPERIORE 21 euro 15 euro 10,50 euro 7,50 euro TRIBUNA OVEST INFERIORE CENTRALE 18 euro 12 euro 9 euro 6 euro TRIBUNA OVEST INFERIORE LATERALE 18 euro 12 euro 9 euro 6 euro CURVE 7 euro 5 euro 3,50 euro 2,50 euro

Al prezzo indicato bisogna aggiungere i diritti di prevendita.

Gli abbonati stagionali del settore Tribuna Est (che in coppa resterà chiusa), potranno usufruire della promo, acquistando un biglietto in Tribuna Ovest V. Nocera Inferiore