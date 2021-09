Il Foggia la risolve in sei minuti, segnano Di Grazia e Curcio (su rigore): Messina k.o.

Due gol nel primo tempo sono sufficienti al Foggia di Zeman per regolare la pratica Messina e guadagnare il passaggio al terzo turno di Coppa Italia. In un pomeriggio molto più estivo che preautunnale, i rossoneri portano a casa una vittoria frutto di una buona prestazione. Esce a testa alta la formazione di Sullo, che malgrado l'assenza di numerosi elementi, se l'è giocata a viso aperto come testimoniano le due palle gol costruite prima del vantaggio rossonero, giunto al 27' con Di Grazia. Bella la ripartenza della squadra di Zeman, con Petermann bravo a lanciare in verticale Rocca che confeziona per Di Grazia un pallone da appoggiare comodamente in rete. Per l'ex Pescara, alla prima da titolare, è il primo sigillo con la maglia rossonera.

Sei minuti dopo arriva il raddoppio: lo firma Curcio su calcio di rigore, provocato da un'entrata sconclusionata di Goncalves su Merkaj. Ritmi più lenti nella ripresa, con i rossoneri che provano a controllare il match e in parte ci riescono. Serve infatti un ottimo Volpe (schierato al posto di Alastra) per neutralizzare i tentativi il tentativo di Catania al 13', mentre al 25' è il palo a mantenere inalterato il punteggio, sulla botta in diagonale di Goncalves. Nelle file dei satanelli, oltre al già citato Volpe (tra i migliori) si registra anche l'esordio di Di Pasquale, impiegato al centro della difesa accanto a Sciacca. Buona la sua prestazione, conclusasi a pochi minuti dalla fine per un guaio muscolare.