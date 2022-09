Coppa Italia - Tris del San Severo contro l'Incedit. I giallogranata passano il turno

Il San Severo batte il Foggia Incedit per 3-0 sul campo Figc del capoluogo dauno e si qualifica al turno successivo di Coppa Italia di categoria. Tutto facile per i giallogranata di mister Rufini che rifilano altre tre reti ai foggiani dopo il tris calato nel derby di andata al "Ricciardelli". Una dimostrazione di forza, quella dei sanseveresi, che alla vigilia del campionato di Eccellenza pugliese sono nel novero delle tre pretendenti al salto di categoria. C'è ancora da lavorare, invece, sul fronte Foggia Incedit, neopromosso, che deve smaltire al più presto gli entusiasmi per la vittoria dell'ultimo torneo di Promozione e calarsi nella nuova e più complessa realtà del campionato regionale più importante. Probabilmente, mister La Salandra avrebbe bisogno di qualche ulteriore rinforzo, di esperienza e di categoria, affinché la sua squadra possa esprimersi al meglio in campionato.

I "canarini" reggono un tempo. Nel secondo si scatenano gli ospiti che passano in vantaggio con Trotta su imbucata di Martignetti. Raddoppiano poi con un tiro a giro di Siclari e chiudono i conti con una punizione magistralmente battuta da Salvemini.

Sul fronte mercato si segnala l'arrivo del difensore under Antonio Priore, classe 2004, cresciuto nell'Apocalisse San Severo e che arriva in giallogranata dopo aver effettuato la preparazione con il Casale, formazione piemontese militante in Serie D. Per quel che concerne l'organigramma societario, invece, Pietro Salcone è il nuovo team manager dei sanseveresi e passa dal campo di gioco (ex difensore) alla scrivania dopo aver militato nel Bisceglie, nel Matera, nel San Marco e, oviamente, anche nel San Severo. Leonardo De Palma, ex assistente di Serie C, è il nuovo addetto agli arbitri.