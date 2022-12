Coppa Italia, Foggia-Catanzaro si giocherà senza i tifosi ospiti

Foggia-Catanzaro di Coppa Italia si giocherà senza tifosi ospiti. Il Prefetto Maurizio Valiante, infatti, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catanzaro, anche se tesserati.

Il provvedimento scaturisce dagli approfondimenti svolti con le Forze dell'ordine a loro volta successivi alla determinazione del 30 novembre scorso nella quale l'Osservatorio per le Manifestazioni sportive aveva valutato la partita, valida per i quarti di finale di Coppa, tra quelle a rischio, invitando a bloccare la vendita dei tagliandi in attesa delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive.

Lo stesso Comitato - come riporta la nota della Prefettura - ha evidenziato "il deplorevole comportamento violento e i gravi episodi di intemperanza posti in essere dai tifosi del Catanzaro al rientro dalla trasferta di Pescara del 27 novembre scorso, nonché sulla base della valutazione degli elevati livelli di rischio correlati alla partita di calcio in ragione della rivalità tra le due tifoserie, con ripercussioni per l'ordine e la sicurezza pubblica".