Con il Catanzaro il Foggia si gioca un pezzo di stagione. Gallo: "Nessuno è imbattibile"

La bizzarria del calendario ha deciso che Foggia e Catanzaro si affrontino due volte in cinque giorni. La location sarà la stessa (lo Zaccheria), seppur alla presenza dei tifosi solo nella gara di domani. Cambia la posta in palio, perché domani ci si gioca la possibilità di raggiungere le semifinali di Coppa Italia di serie C.

Risultato importante, perché al di là del prestigio che garantisce la possibilità di sollevare un trofeo, il successo in Coppa garantisce una corsia preferenziale nei playoff, alla stregua di un posizionamento sul podio in campionato. Di fronte, però, il Foggia si trova una autentica corazzata. E poco importa se domani mancheranno molti titolari, visto l'elevato valore anche delle seconde linee. "È un quarto di finale che conta, come contavano le gare dei turni precedenti. Cercheremo di dare il massimo", ha esordito mister Gallo.

La partita di domani arriva in un momento abbastanza particolare, tra incognite societarie e i recenti risultati sul campo (solo quattro punti nelle ultime quattro gare) non proprio incoraggianti: "C'è rabbia per come abbiamo buttato via il primo tempo contro il Giugliano. Siamo riusciti a recuperare la partita meritatamente, ma abbiamo commesso una sciocchezza disarmante. Dobbiamo accettare il campo, consapevoli degli errori che non dobbiamo ripetere più".

Errori che il mister associa alla foga di voler vincere la gara: "Ma ci sono momenti in cui la partita è meglio non perderla". Catanzaro è un'occasione per la redenzione e per dare un senso a una stagione che, per dirla alla Vasco, un senso ancora non ce l'ha. 49 gol in 17 gare, quindici delle quali vinte. Ma dello score dei calabresi in campionato fa impressione anche il dato delle reti subite, soltanto 7. Una macchina da gol solidissima in difesa: "A prescindere da chi giocherà domani, mi aspetto una squadra forte, che sa giocare a calcio. Sarà una partita forte, che avrei voglia di giocare per l'importanza, per il blasone dell'avversario e per il desiderio di riscatto".

Una squadra forte, ma che ha anch'essa dei punti deboli, come tutte le formazioni: "Se riusciremo a tenere il ritmo alto, a essere aggressivi sulle seconde palle, possiamo metterli in difficoltà. È una squadra che ama giocare e quindi potrebbe concedere spazi. Se riusciremo a essere concreti quando avremo la possibilità di attaccare, per loro potrebbe essere un problema. Sono una squadra di livello, costruita nel tempo. Nessuno è imbattibile se tu nella tua testa non parti già battuto".

Domani mancherà Di Pasquale squalificato, mentre Schenetti, Odjer e D'Ursi si sono allenati con i compagni. Da valutare la possibilità di un eventuale impiego, più a gara in corso che dal 1'.

Chiusura sul ritorno del presidente Canonico: "Veniamo da un momento difficile. La presenza è un segnale. Ma le responsabilità del calo non si possono addossare solo ai problemi societari, gli alibi non mi piacciono".