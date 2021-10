Coppa Italia Eccellenza - Verso San Severo-Vieste, le parole di mister Bonetti e dell'attaccante Nicodemo

Domani alle 15:30 sul sintetico del “Ricciardelli” gara di andata di Coppa Italia di Eccellenza tra San Severo e Atletico Vieste. Un derby che vedrà i giallogranata desiderosi di fare risultato praticando il bel calcio visto già domenica scorsa contro il Mola.

“Stiamo bene, la rifinitura mi ha dato conferma di una squadra in salute e serena – commenta mister Francesco Bonetti - I ragazzi hanno lavorato intensamente e con la determinazione giusta. Domani mi aspetto un Vieste che cercherà di fare la partita desideroso di fare risultato. Ovviamente dovranno vedersela con un San Severo motivato ad affrontare la Coppa Italia con l’obiettivo di fare risultato e passare il turno”.

“Nonostante l’amarezza per come è maturato il pareggio di domenica scorsa contro il Mola in casa, abbiamo colto quelli che sono gli aspetti positivi – aggiunge l’attaccante Lorenzo Nicodemo - Sicuramente non è stato un passo indietro né un mezzo passo falso ma un passo in avanti nel nostro percorso di maturazione. Il nostro obiettivo di domani contro l’Atletico Vieste è la vittoria”.