Coppa Italia Eccellenza, il Manfredonia ipoteca il trofeo

Il Manfredonia vola tanto nel girone A di Eccellenza pugliese (e deve recuperare il derby contro il Foggia Incedit) quanto in Coppa Italia di Eccellenza. Al "Madrepietra" di Apricena i sipontini di mister De Candia passano facile contro il Manduria nella finale di andata del torneo di categoria. Montrone al 16', Morra al 33' e Giambuzzi al 70' dagli undici metri i marcatori di giornata.

Intanto si registra un ulteriore volto nuovo in attacco. Si tratta di Yannick Makota arrivato dal Royal Francs Borains, squadra che milita nella terza serie belga e con la quale è sceso in campo dieci volte mettendo a segno una rete nella prima parte di questa stagione. In Italia ha già vestito la maglia del Bisceglie nella stagione 2020/2021, in Serie C, e del Ticino nel 2021/2022 in Serie D.

Di seguito l'attuale rosa del Manfredonia

MANFREDONIA – Allenatore: Pasquale De Candia



PORTIERI

Gianmarco Chironi (Proveniente dal Lavello – 1997)

Giovanni Coletta (Proveniente dal Castellaneta – 2003)

Alessandro Marchionna (Proveniente dal Casarano – 2004)

DIFENSORI

David Attah (Provenienza sconosciuta – 1998)

Luigi Conticchio (Proveniente dall’Atletico Vieste – 2003)

Rocco D’Aiello (Proveniente dal Corato – 1986)

Luigi Dinielli (Proveniente dal Matera – 1996)

Andrea Lobosco (Proveniente dal Matera – 1996)

Fabio Magaletti (Proveniente dal Fasano – 2004)

Giovanni Montrone (inattivo – 1986)



CENTROCAMPISTI

Ayman Achik (Proveniente dal Real Siti – 2003)

Gianluigi Bevilacqua (Proveniente dal San Marco – 2003)

Carlos Biason (Proveniente dal Bitonto – 1985)

Flavio Cirillo (Proveniente dalla Fidelis Andria – 2003)

Esteban Giambuzzi (Proveniente dal Molfetta – 1989)

Tommaso Lauriola (Confermato – 2004)

Leonardo Luzzi (Proveniente dal Real Siti – 1991)

Nicola Panelli (Proveniente dal Real Siti – 2003)

Alessio Salvatore (Proveniente dal Virtus Francavilla – 2004)

Onofrio Turitto (Proveniente dal Bitonto – 1991)



ATTACCANTI

Daniele Lattanzio (Proveniente dalla Fidelis Andria – 2003)

Giuseppe Lopez (Proveniente dal Martina – 1997)

Yannick Makota (Proveniente dal Francs Borains – 1992)

Vito Morra (Proveniente dal Barletta – 1987)

Diego Quitadamo (Proveniente dal Trinitapoli – 1994)

Matteo Triggiani (Proveniente dal Mezzolara – 1992)

Ezequiel Zaldua (Proveniente dal Barletta – 1988)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Benito Cicerelli (C) (Confermato e poi ceduto al San Severo – 1996)

Daniele Fiorentino (C) (Proveniente dal Nardò e poi ceduto all’Unione Sportiva Mola – 1988)

Kevin Gissi (A) (Proveniente dal Prato e poi svincolato – 1992)

Francesco Potenza (A) (Proveniente dal San Marzano e poi ceduto al Campobasso – 1986)