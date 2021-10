Coppa Italia Eccellenza - Il San Severo batte il Vieste anche in trasferta e passa il turno

Il San Severo stacca il ticket per proseguire il proprio cammino in Coppa Italia di categoria battendo 3-2 al “Riccardo Spina” l’Atletico Vieste nella gara di ritorno della competizione. Al 4-0 del “Ricciardelli” dell’andata si somma la vittoria esterna in casa garganica. Eppure sono i viestani di mister Francesco Sollitto a passare in vantaggio all’11’ con Tantimonaco, abile a sfruttare una corta respinta di Carella su tiro di De Vita. Un minuto dopo è il sanseverese Consolazio a chiamare Maine agli straordinari con un tiro a giro, ormai specialità della casa per i giallogranata. Al 24’ è lo stesso Consolazio a pareggiare i conti su calcio di punizione sul quale Maine si impapera clamorosamente. Al 37’ raddoppio di Consolazio su servizio di Grasso sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo. La reazione del Vieste è sui piedi di De Vita ma Carella stavolta è bravo nell’uscita e chiude lo specchio all’attaccante di casa. Nella ripresa, al decimo, il neo entrato Tusiano fa la barba al palo della porta sanseverese con un tentativo dalla distanza. Al quarto d’ora il Vieste perviene al pareggio con Vapore (anch’egli subentrato nella ripresa, ndr), ben servito in area da Tusiano. Al 36’ il gol vittoria di capitan De Vivo con un colpo dei suoi: direttamente da calcio d’angolo. Il Vieste resta poi in dieci per l’espulsione di Lucatelli, reo di un fallo di reazione su Diop. Soddisfatto a fine gara l’allenatore del San Severo, Francesco Bonetti (ex trainer del Vieste, ndr): “mi aspettavo una partita vera, nonostante il largo vantaggio che avevamo acquisito nella gara di andata, e così è stato contro un avversario che si è dimostrato ostico e tutt’altro che rassegnato. Sotto questo aspetto era importante dimostrare sul campo le giuste motivazioni e le nostre hanno prevalso. E’ stata una gara utile per far ruotare i calciatori che compongono la rosa che ho a disposizione, visto che avevamo qualche squalificato e qualche acciaccato. La prestazione complessiva degli under e più in generale della squadra mi ha soddisfatto”, ha concluso il tecnico del San Severo. “E’ stata una partita utile per acquisire ancor di più una buona forma atletica e mettere minuti delle gambe, permettendoci di mettere in pratica ciò che il mister ci chiede nel corso degli allenamenti sotto il profilo del gioco e degli schemi”, ha commentato il terzino Gaetano Grasso, assistman in occasione del primo gol di Consolazio

ATLETICO VIESTE – Maine, Lucatelli, Vespa, Dimauro, Sicuro, Buccirosso, Albano, Tantimonaco, De Vita, Colella, Gramazio. In panchina: Innangi, Conticchio, Scirpoli, D’Accia, Sementino, Olivieri, Tusiano, Vapore. Allenatore: Francesco Sollitto

SAN SEVERO – Carella, Grasso, Diop, Pissinis, Bollesina; Feltre, Paolillo, Nicodemo; Morra, Consolazio, Cruz. In panchina: Equestre, De Vivo. Allenatore: Francesco Bonetti.