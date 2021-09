Coppa Italia: in Eccellenza avanti il Pietramontecorvino, in Promozione Lucera a valanga sull'Apricena

In Eccellenza molisana ultimata la fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti in cui il Pietramontecorvino di mister Giuseppe D'Angelo accede agli ottavi di finale con due vittorie ed una sconfitta (sconfitta 2 a 1 ieri contro il Campodipietra, rete di Luca Sauchelli per i rossoneri dei Monti Dauni,). Nonostante il giusto atteggiamento ed una buona dose di grinta in campo, i rossoneri con un po' di amarezza non riescono a fare risultato, portando a casa un'ingiusta sconfitta. Perché l'occasione per l'aggancio ci sarebbe stata grazie ad un rigore a favore, fatto ribattere dall’arbitro per un'anomalia in area; segnato prima e poi, al secondo tentativo, Waldo Corsano sfortunatamente non insacca prendendo una clamorosa traversa. Altra disavventura ha visto protagonista l'attaccante di riferimento della squadra, capocannoniere finora, Alessandro Melino, vittima di un infortunio che lo costringerà a fermarsi per almeno un mese.

Il Lucera liquida con un perentorio 5-1 l’Apricena in Coppa Italia di Promozione e ottiene il passaggio agli ottavi. I lucerini la chiudono nel primo tempo. A segno Simone Carella al quinto minuto, Rodriguez al nono, Graziano al quindicesimo, ancora Rodriguez al 24° e Ricciardi su punizione. Esordio positivo in biancoceleste del giovane Pasquale Carella. L'attaccante foggiano classe 2002 è approdato solo da qualche giorno alla corte di mister Di Flumeri dopo aver vestito la maglia del Foggia Calcio dalla categoria under 14 fino ad arrivare a disputare il campionato di Primavera.