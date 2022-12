Partita durata un minuto, la replica della Polimnia calcio: "Ecco perché abbiamo giocato in sette"

Una partita durata poco meno di un minuto, a causa dell’infortunio occorso a un giocatore della Polimnia, sceso in campo con sette giocatori, il minimo consentito dal regolamento. L’episodio ha fatto sì che l’arbitro sancisse la fine anticipata del match con il Manfredonia, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia Dilettanti. Un caso che ha acceso diverse discussioni e grosse critiche nei confronti della società barese la quale, però, con un comunicato ha inteso chiarire la vicenda: “La Polimnia calcio si è presentata al campo sportivo di San Ferdinando in pullman, con 19 giocatori e 5 accompagnatori, tra i quali il presidente Mario Centrone. Al momento dell’arrivo al campo, due steward presenti all’interno dell’impianto hanno vietato al pullman di fare ingresso all’interno dello stesso. Successivamente, gli stessi steward, per ordini del presidente del Manfredonia, hanno negato l’ingresso al campo al presidente, ai dirigenti e all’accompagnatore ufficiale della Polimnia. Stando a quanto dichiarato dai suddetti steward, il presidente del Manfredonia avrebbe ordinato loro di far accedere all’impianto il Presidente, i dirigenti e gli accompagnatori (seppur presenti in distinta di gara) solo dopo il pagamento del biglietto (10 euro cadauno)”.

Secondo quanto sostenuto dalla società, il comportamento del club sipontino sarebbe scaturito da un desiderio di “vendetta” per il trattamento ricevuto a Polignano a mare durante la partita di andata del campionato di Eccellenza del 20 novembre scorso al ‘Madonna D’Altomare’, in occasione della quale il presidente del Manfredonia dichiarò di essere stato lasciato per l’intera gara sotto la pioggia e di aver dovuto pagare il biglietto per l’ingresso allo stadio. Accuse che la Polimnia rigetta: “Per quella gara la società ha destinato 25 accrediti per permettere l’ingresso ai dirigenti del Manfredonia all’interno dell’impianto, oltre a quelli in distinta. Avremmo gradito che qualsiasi problema ci fosse fatto presente e fosse chiarito nel momento stesso, senza mettere in atto, a distanza di un mese, pietosi teatrini e comportamenti altamente irriguardosi e oltraggiosi verso una società che si è sempre contraddistinta per essersi comportanta nel miglior modo possibile, sia in campo che fuori. Ci battiamo da sempre per poter avere un impianto migliore e all’avanguardia e il fatto che piovesse e che non disponiamo di una tribuna ospiti né di un settore coperto, sicuramente non è da attribuire a una nostra mancanza”.

Per questo motivo, il presidente della Polimnia Centrone, “a malincuore e con infinito dispiacere”, ha deciso di far scendere in campo 7 under “in quanto non era tollerabile il comportamento del presidente della squadra ospitate. Inoltre – aggiunge – nell’impianto non era presente né forza pubblica, né un’ambulanza, e rimandendo all’esterno dell’impianto non ci sarebbe stato permesso di assistere e tutelare i nostri ragazzi nelle operazioni inerenti la gara”. A riprova di quanto dichiarato, la Polimnia calcio ha anche allegato insieme al comunicato la distinta di gara iniziale, che prevedeva 11 giocatori e 8 panchinari, prima che venisse sottoposta alle modifiche necessarie e alla decisione di far scendere in campo soltanto 7 elementi: “Ci è dispiaciuto veramente che sia andata a finire così una giornata che ha lasciato l’amaro in bocca sia alla società della Polimnia, che agli stessi tesserati del Manfredonia, tranne che al loro presidente”.