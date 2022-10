Cerignola a caccia del riscatto in Coppa Italia di Serie C. Alle 14:30, l’Audace di mister Pazienza sarà di scena al “Menti” di Castellammare di Stabia e proverà a regalarsi un sorriso dopo le ultime due sconfitte consecutive in campionato contro Monopoli e Gelbison. L’avversario, tuttavia, è tutt’altro che abbordabile. La Juve Stabia di mister Leonardo Colucci, cerignolano, arrivato in estate sulla panchina delle “vespe” e dell’ex “diesse” foggiano Beppe Di Bari, naviga in alta classifica nel girone C di Serie C. Quinto posto e dieci puti, sia pur in compagnia di altre tre squadre, frutto di tre vittorie e un pareggio. Due le sconfitte finora subite per un totale di 6 gol fatti (tutti da calciatori diversi quali Caldore, Maggioni, Mignanelli. Altobelli, Pandolfi e Silipo) e solo quattro subiti.

L’organico dei campani è sicuramente all’altezza di una stagione ad alta quota. Confermati, tra gli altri, capitan Tonucci (ex Foggia) e Caldore in difesa; Altobelli e Scaccabaorozzi in mediana e Bentivegna in attacco, sono arrivati elementi di esperienza e qualità a rinforzare la rosa come Barosi tra i pali dal Grosseto, Maggioni dal Legnano, Mignanelli dall’Avellino e Vimercati dal Novara in difesa; l’ex Foggia Gerbo dal Cosenza, Berardocco, un ritorno, dalla Carrarese, Carbone dal Vis Artena, Ricci dal Potenza e Maselli dal Foggia a centrocampo; Pandolfi dal Brescia e l’ex Virtus Verona Zigoni, nei giorni scorsi, in attacco.

Arbitro dell’incontro sarà Dario Di Francesco di Ostia Lido.

Di seguito l’attuale rosa della Juve Stabia. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

JUVE STABIA – Allenatore: Leonardo Colucci

PORTIERI

Davide Barosi (Proveniente dal Grosseto – 2000) (38/-47)

Matteo Esposito (Proveniente dalla Sampdoria – 2002) (6/-9 nella Primavera)

Danilo Russo (Confermato – 1987) (3/-2)

Edoardo Sarri (Proveniente dal Cosenza – 1999) (0/-0 + 15/-15 nella Juve Stabia)



DIFENSORI

Marco Caldore (Confermato – 1994) (34/2)

Davide Cinaglia (Confermato – 1994) (10/0)

Ugo Dell’Orfanello (Confermato – 2000) (11/0 + 13/0 nel Lavello)

Tommaso Maggioni (Proveniente dal Legnago – 2001) (6/0 + 8/0 nel Modena)

Daniele Mignanelli (Proveniente dall’Avellino – 1993) (26/0)

Michele Peluso (Confermato – 2001) (3/0 + 15/1 nella Mariglianese)

Michele Picardi (Confermato – 2004) (1/0)

Denis Tonucci (Confermato – 1988) (21/1)

Alessandro Vimercati (Proveniente dal Novara – 2002) (23/1)



CENTROCAMPISTI

Daniele Altobelli (Confermato – 1993) (29/1)

Luca Berardocco (Proveniente dalla Carrarese – 1991) (13/0 + 17/1 nella Juve Stabia)

Lorenzo Carbone (Proveniente dal Vis Artena – 2002) (31/5)

Bilal Erradi (Confermato – 2001) (2/1 + 7/0 nella Pro Vercelli)

Alberto Gerbo (Proveniente dal Cosenza – 1989) (21/0)

Mariano Guarracino (Confermato – 2002) (15/0)

Sergio Maselli (Proveniente dal Foggia – 2001) (11/0)

Manuel Ricci (Proveniente dal Potenza – 1990) (29/1)

Jacopo Scaccabarozzi (Confermato – 1994) (29/0)



ATTACCANTI

Accursio Bentivegna (Confermato – 1996) (34/9)

Giuseppe D’Agostino (Proveniente dal Napoli – 2003) (32/5 nella Primavera)

Vincenzo Della Pietra (Confermato – 2002) (27/2)

Luca Pandolfi (Proveniente dal Brescia – 1998) (17/0 + 1/0 nella Turris)

Andrea Silipo (Proveniente dal Palermo – 2001) (0/0 + 21/2 nel 2021/2022)

Gianmarco Zigoni (Proveniente dal Virtus Verona – 1991) (14/4 + 0/0 nel Venezia)