Convenzione Zaccheria, il Comune fissa la base d'asta: la gestione quadriennale costerà oltre 500mila euro

Gestire lo stadio ‘Zaccheria’ costerà oltre mezzo milione di euro. È quanto emerge dalla Determinazione dirigenziale dell’Ufficio Sport del Comune di Foggia, che ha avviato la procedura a evidenza pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo e approvato il capitolato speciale d’appalto. La determina segue la delibera attraverso la quale, la scorsa settimana, la Commissione straordinaria aveva approvato lo schema di convenzione per la concessione quadriennale dell’impianto.

Ora ci sono anche le cifre: il canone annuo della concessione (da assoggettare a rialzo) sarà di quasi 130mila euro (127.829,39 per la precisione) al netto di iva, per un totale, al termine del quadriennio, di oltre 511mila euro. La cifra è comprensiva dell’utilizzo degli impianti pubblicitari e del punto ristoro. Numeri in rialzo rispetto al bando precedente, che prevedeva – per la gestione triennale dell’impianto – un canone annuo complessivo di 82mila euro al quale andava aggiunto anche il versamento del 5% dell’importo derivante dalla vendita dei biglietti. Costi ritenuti troppo onerosi dal Calcio Foggia 1920, che decise di non partecipare al bando e di pagare un canone per ogni singola gara. Le successive interlocuzioni con Palazzo di Città condussero poi all’accordo – formalizzato lo scorso ottobre – relativo alla stagione in corso, al prezzo di 59mila euro e il 2% sugli incassi.

Tuttavia, rispetto al precedente bando (nonché alla stessa convenzione sottoscritta per la stagione in corso) non è prevista la corresponsione all’Ente di una percentuale degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti.

“L’importo – si legge nel capitolato d’appalto – è stato calcolato tenendo conto di una stima degli introiti annuali (di cui al Piano Economico finanziario) moltiplicati per i 4 anni di concessione, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, secondo i termini previsti dal Codice dei contratti pubblici”. L’importo effettivo, come già evidenziato, sarà quello risultante dall’offerta in aumento. Il canone sarà poi adeguato, dal secondo anno, nella misura del 75% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo (Foi).