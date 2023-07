Ultras del Foggia irrompono in conferenza stampa: contestata la società, Canonico assente

E' cominciato con il peggiore dei presupposti il nuovo corso del Calcio Foggia 1920. Momenti di tensione questo pomeriggio in sala stampa durante la presentazione di Mirko Cudini, nuovo allenatore e successore di Delio Rossi.

Una delegazione di ultras delle curve Nord e Sud, ha interrotto la conferenza manifestando profondo disappunto sull'immobilismo della società, rappresentata, quest'oggi, dal direttore generale Vincenzo Milllo. "Non abbiamo l'organico e non partiamo ancora in ritiro, non abbiamo niente". Al presidente Nicola Canonico, assente, attraverso il Dg, i tifosi hanno lanciato un appello: "Non sta a casa sua, deve rispettare la gente".