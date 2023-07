La Figc conferma: prima le riammissioni. Brescia e Perugia in cima alla graduatoria per la serie B

Si è concluso poco più di un’ora fa il Consiglio Federale Figc, riunitosi a Roma. All’ordine del giorno, la discussione delle domande per la riammissione e il ripescaggio ai campionati di serie C e Serie B. Tra i club interessati c’era anche il Foggia, che lo scorso 18 luglio ha presentato la domanda di ripescaggio al campionato di serie B, in seguito alla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha accolto il ricorso del Perugia contro l’ammissione al campionato cadetto del Lecco (leggi le motivazioni).

Come ampiamente prevedibile, il Consiglio Federale ha posto Brescia e Perugia in cima alla graduatoria per la serie B, essendo retrocesse nell’ultimo campionato. Dunque, è stata confermata la priorità alle riammissioni come dispone il comma 4 dell’art. 49 delle Noif. Nulla da fare, come previsto, per il Foggia, che comunque in graduatoria avrebbe avuto davanti, eventualmente, anche Spal e Benevento, gli altri due club retrocessi dalla B alla Lega Pro che hanno anch’essi presentato la domanda di riammissione.

Sarà invece il Mantova la prima riammessa in Serie C: prenderà il posto del Pordenone. Mentre, per l’eventuale integrazione la graduatoria vede in cima l’Atalanta under 23, Casertana (vincitrice dei playoff di serie D) e il Piacenza (retrocesso dalla C alla D). La riunione di oggi è servita solamente a stilare le graduatorie alle quali attingere qualora si rendesse necessario il completamento degli organici nella seconda e terza serie. Dunque, Brescia e Perugia non sono ancora effettivamente riammesse.

Per il responso definitivo occorrerà attendere il ricorso al Tar, che dovrebbe pronunciarsi il 2 agosto, i merito ai ricorsi che Foggia, Lecco, Reggina e Siene presenteranno.

Seguirà, quasi certamente, anche il Consiglio di Stato, fissato per il 29 agosto, data che arriverebbe a campionato già iniziato. Ragion per cui, resta in piedi ancora l’ipotesi di uno slittamento dei campionati, seppur non ancora ufficializzato. Sempre che non sia proprio il Consiglio di Stato a subire un'anticipazione.

Il presidente della Federcalcio Gravina ha invece escluso il cambio di format a più riprese ventilato nei giorni scorsi: “Non possiamo dare per certo lo slittamento del campionato. Entro il 29 agosto conosceremo l’esito dei ricorsi. C’è la possibilità che, dopo la decisione del Tar, si chieda l’anticipazione del Consiglio di Stato, considerati i motivi d’urgenza. I campionati possono partire con le fantomatiche X e Y”. Gravina ha anche annunciato l’intenzione di anticipare i termini per l’iscrizione ai campionati: “Avremo una deadline il 30 aprile. Così non si può andare avanti, sono dei criteri che non hanno nulla a che fare con i valori dello sport”.

“Il Lecco non è una società della Serie B, ma credo che tutto ciò sia una vergogna. Ci atterremo alle decisioni dei Giudici e dei tribunali”, le parole del presidente della Lega B Mauro Balata, che ha anche fatto eco a Gravina sul mantenimento del format a 20 squadre: “Siamo graniticamente schierati sul nostro format. Le conseguenze sarebbero devastanti”.