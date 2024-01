Coletti chiede una prova di carattere ai suoi e dà il benvenuto a Millico: "Può giocare anche 90 minuti"

Serie C Girone C

"Sono contento innanzitutto di lavorare qui, con questo stemma sul petto. Poi, certo, il mercato sta andando un po' a rilento, ma sono domande da rivolgere alla società". Così parlò Tommaso Coletti a poco più di ventiquattro ore dalla sfida contro il Giugliano. Ancora una volta cerca di spostare il focus lontano dai dettagli di mercato, anche se una notizia la preannuncia, ovvero la ufficializzazione di Millico, già a Foggia da una settimana. Solo degli intoppi burocratici ne hanno ritardato l'annuncio, ma il giocatore sta bene, si allena con la squadra da giorni e sarà convocato per la sfida di domani: "È pimpante, in forma, può fare anche novanta minuti. Ha caratteristiche incredibili, di tecnica, di velocità, nella padronanza e gestione del pallone. Potrebbe giocare trequarti o esterno sinistro, valuteremo come permettergli di liberare il fuoco che ha".

Non si sbilancia sui futuri movimenti, anche se il club ha ben chiari i profili da lui segnalati e ritenuti funzionali al tipo di gioco che vorrà praticare. Viene fuori il nome di Chiricò, uscito negli ultimi due giorni, anche se un suo ritorno a Foggia appare al momento utopistico: "Rispecchierebbe certe caratteristiche, poi non so se il suo nome sia uscito perché c'è realmente una trattativa. Sicuramente, se mai arrivasse, saremmo felici di riaverlo, perché oltre a essere un amico incarna le caratteristiche dei giocatori funzionali al progetto tecnico".

Definisce la gara di domani vitale e viene difficile dargli torto. Con il mercato aperto e le difficoltà legate alle trattative potenziali o già in essere, per un allenatore, peraltro appena arrivato, lavorare non è semplice. Soprattutto se poi è un tecnico che vuole infondere un calcio che richiede tempo per la completa acquisizione dei concetti. Ecco perché, è ancora più importante il lavoro mentale: "Abbiamo cercato di lavorare su pochi dettagli, concentrandoci su alcuni aspetti per fare bene. Ma credo che il desiderio e il temperamento contino anche più della tecnica. Se portiamo il desiderio di far bene al 100%, il gap tecnico e tattico viene compensato".

"Ho cercato - aggiunge - di fare leva sul piano umano, sulla dignità e l'orgoglio e i ragazzi hanno risposto bene. Spero ci sia la prestazione all'altezza delle richieste. Sul piano tecnico serve tempo, ma possiamo impattare sul piano umano, non possiamo più permetterci di regalare neanche cinque minuti".

Ecco, evitare la prima mezz'ora come quella col Taranto sarebbe già un grande passo in avanti. Sono tutti disponibili, anche i giocatori in scadenza di contratto che, come Peralta, potrebbero anche salutare entro la fine della finestra invernale: "Uno dei discorsi che ho fatto alla squadra è che alla fine dobbiamo guardarci allo specchio. Finché uno è sotto contratto con la società, anche se ci sono trattative, deve lottare e battagliare, per il contratto in essere, per la propria dignità e per i compagni. Ho cercato di toccare queste corde".

Tornano, dunque, a disposizione sia Frigerio che Giovanni Di Noia, perno della squadra di Cudini in cui si è riscoperto utilissimo jolly: "Settimana scorsa era acciaccato, aveva la febbre e non abbiamo voluto rischiarlo. Si è allenato tutta la settimana, sarà a disposizione. Nel nostro modo di giocare è uno dei due mediani, stiamo valutando se impiegarlo dall'inizio o a gara in corso. Si è messo a disposizione, sappiamo che il mercato è aperto, ma abbiamo messo da parte questo aspetto. Ci sarà e ci darà una mano".

Tutti hanno il dovere di essere utili alla causa almeno finché vestiranno la maglia rossonera. Coletti vuole una squadra che giochi con il coltello tra i denti, che consideri ogni partita, ma pure gli allenamenti, a guisa di una finale di Champions. L'atteggiamento giusto anche per invertire il trend in trasferta, dove il Foggia ha raccolto la miseria di 6 punti: "Non giudico il lavoro di chi c'era prima di me. Posso dire che il nostro modo di pensare dovrà prescindere dal campo in cui giochiamo. Dobbiamo provare a vincere ovunque, non si può pensare di lucrare o gestire. Certo, c'è sempre l'impatto ambientale, ma la nostra mentalità va impostata diversamente. Giocare in trasferta e giocare in casa per noi non deve fare alcuna differenza". Mentalità e temperamento, quello che aveva il Coletti giocatore: "Aspetti mentali? Io ero un trattore, affrontavo tutto i dpetto. Credo che quando un gruppo è composto da persone che si stimano e hanno un obiettivo comune, i problemi non ci sono. Capitano a tutti i momenti negativi, fanno parte di un percorso, ma bisogna uscirne con il lavoro e il carattere".

E ritorna al derby col Taranto: "Abbiamo regalato la prima mezz'ora, se non lo avessimo fatto, magari il risultato sarebbe stato diverso anche giocando una partita più sporca. Non dobbiamo dare modo all'avversario di prendere coraggio. Il modo è uno solo: spingendo al 100%, tutti al massimo, senza regalare un minuto". Chiusura sul suo futuro: la deroga che gli consente di dirigere la prima squadra senza il relativo patentino scadrà a breve. Anche in questo caso glissa: "Anche questa è una domanda da fare alla società. Ora alleno, spingo, e cercherò di trovare soluzioni ai problemi che ci sono".