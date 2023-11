Alla ricerca della continuità: Cudini vuole il bis con il Latina, ma perde Di Noia e Schenetti

Serie C Girone C

Vincere per sfruttare la fiducia ritrovata dopo il successo con il Messina e, nuovamente, il fattore 'Zac'. Contro il Latina arriva una ghiotta opportunità per il Foggia, ma le insidie che si celano saranno molteplici. Pertanto, la formazione di Cudini dovrà limitare al massimo le imperfezioni e censurare ogni tipo di incertezza. Non sarà semplice, data la natura della squadra pontina, che in trasferta strappa punti spesso e volentieri e che nelle ultime due gare disputate nel tempio rossonero (con Zeman e Boscaglia), è uscita vincitrice.

E poi ci sono le assenze, perché ai lungodegenti Beretta, Rizzo, Marino e Antonacci, si aggiungono anche Vacca, Di Noia e Schenetti. Non proprio dei comprimari. Queste ultime tre defezioni creano gioco forza una piccola emergenza anche in un reparto, come quello di centrocampo, da sempre più assortito rispetto agli altri. Senza contare il dover rinunciare contestualmente ai tre giocatori fin qui impiegati nel ruolo di regista, ovvero Marino, Vacca e Di Noia: "Perdiamo molto a livello tecnico, ma abbiamo altri giocatori seppur con caratteristiche diverse. C'è Moses (Odjer) che può giocare in quella posizione, c'è Fiorini, è il suo ruolo naturale. Faremo di necessità virtù", afferma mister Cudini, che non vuole usare l'emergenza come fonte di recriminazioni.

Le defezioni non intaccano il morale, ma potranno essere una opportunità per chi magari il campo lo ha fin qui visto meno. E a proposito di giocatori con poco minutaggio, non sono poche le probabilità di vedere Frigerio già dal 1' domani: "È una soluzione. Il minutaggio di domenica scorsa gli ha fatto bene, potrebbe essere una scelta come potrebbero essercene altre. Se la giocherà con gli altri compagni a disposizione".

Poi si passa all'analisi del Latina, squadra di categoria, che da tre anni conosce solo un nome in panchina (quello di Di Donato). Situazione anomala già nelle categorie superiori, figurarsi nella mai troppo tranquilla terza serie: "È una squadra ben collaudata, che sa difendersi, ha gambe sugli esterni e qualità in mezzo. Ed è abile soprattutto sulle transizioni positive. Sarà una gara da prendere con le molle", avverte il tecnico.

Un banco di prova importante per i rossoneri, che con una vittoria potrebbero riaffacciarsi ai piani alti, alla luce di una classifica mai come in questo periodo così corta: "Dovremo esser bravi a non farci trovare scoperti, ma anche a saper acettare il duello, mantenendoci compatti. Credo sarà una partita di grosso sacrificio per entrambi, ma noi giochiamo in casa e dobbiamo trarre vantaggio dalla spinta che riceveremo sotto l'aspetto motivazionale".

La spinta del pubblico deve essere un'arma da sfruttare: "I tifosi ci sono stati vicini nel periodo non positivo che abbiamo vissuto. Un grosso segno di maturità. Ora tocca a noi dare un segnale. La gente fa il suo, sta a noi trascinarli ancora di più. L'ho detto ai ragazzi. Fino a ora in casa abbiamo sempre fatto bene, ci auguriamo che vada così anche domani".

Allo 'Zac' si potrebbe rivedere Tounkara titolare. L'ex attaccante di Cittadella, Viterbese e Avellino è ancora a caccia del primo gol in rossonero. Parte dello stadio non gli ha perdonato un rendimento fin qui non eccellente, fischiandolo all'uscita dal campo contro il Messina, nonostante qualche progresso rispetto alle primissime uscite: "Mi è dispiaciuto. Bisogna dargli un po' di tempo e pazienza, ma molto dipenderà anche da lui, da come approccerà le partite, dal modo di essere Tounkara. Spiace che sia uscito tra i fischi, ma c'è sempre grossa fiducia in lui. Mi auguro che stando di più in campo riesca ad acquisire maggiori certezze. È normale che quando ci si aspetta molto, si venga criticati se non si risponde alle aspettative".