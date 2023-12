Al via il "minitorneo" di fine anno del Foggia, Cudini: "Casertana forte. Dobbiamo avere la loro stessa fame"

Serie C Girone C

Quattro gare prima del giro di boa, che consentiranno di emettere un giudizio ancora più consistente sulla squadra. Quello che mister Cudini definisce "minitorneo" per il Foggia partirà domani sera da Caserta. E sarà una sfida dura, resa ancora più impegnativa per i momenti dai quali le due squadre sono reduci. Tra Casertana e Foggia è senza dubbio la formazione campana quella più in salute. In pochi avrebbero preconizzato un quarto posto della squadra di Cangelosi, più che per i valori dei singoli - oggettivamente di livello - per i tempi ristretti che l'ex storico vice di Zeman ha avuto a disposizione per costruire una identità di squadra, alla luce del ripescaggio che ha cagionato l'avvio in ritardo e la campagna di rafforzamento - con proroga - effettuata dopo la chiusura del mercato. Difficoltà che i campani hanno smaltito ben presto e convertito in risultati positivi, ben 7 quelli nelle ultime 7 gare frutto di 6 vittorie e un pareggio. Numeri da top club. Ben 13 punti in meno ha raccolto invece la squadra di Cudini, con tre pareggi, quattro sconfitte e la sola vittoria con il Messina. Numeri che fanno pendere la bilancia del pronostico pienamente a favore dei campani, e che certificano il blocco tecnico-psicologico dei satanelli, cominciato a Crotone dopo un più che positivo avvio di campionato.

"Per noi sarà un grosso banco di prova", ha dichiarato Cudini nella conferenza stampa della vigilia. "Affrontiamo una formazione importante, fatta da ottimi giocatori di personalità e qualità. La classifica attuale rispecchia il loro modo di essere".

Una classifica che, secondo il tecnico rossonero, racconta sempre il modo di essere di una squadra oltre che quello che è stato fatto. E la posizione attualmente occupata dalla sua squadra dice molto sul momento recente, anche se non mancano le recriminazioni: "Con qualche episodio a favore avremmo potuto avere qualche punto in più. Magari alcuni pareggi avrebbero potuto essere vittorie e alcune sconfitte dei pareggi. Ma nell'arco del campionato certe situazioni si compensano. Noi dobbiamo essere bravi a portare gli episodi a nostro favore e questo dipenderà solo da noi e dalla nostra perseveranza nel fare ciò che siamo in grado di fare".

Non vuole parlare di ciò che potrebbe accadere dopo la sosta, ma concentrarsi sulle quattro gare che separano il Foggia dalla fine dell'anno solare: "Noi dobbiamo fare il maggior numero di punti, non in funzione della sosta".

La buona notizia è dettata dall'infermeria, che comincia a svuotarsi. Per domani sono quasi certi i recuperi di Marino e Vacca, mentre Di Noia non dovrebbe farcela. Sugli altri infortuni il tecnico fa pretattica e non si sbilancia: "Valutiamo nella rifinitura di oggi".

Quel che dovrà cambiare è la gestione mentale di certe situazioni: "Venerdì scorso, dopo averla ripresa siamo andati alla ricerca della vittoria e questo ci ha portati a scoprirci. Abbiamo preso gol su difesa schierata. Dobbiamo essere più determinati negli episodi, nella lettura delle situazioni. A volte, per eccesso di generosità commettiamo errori che non dovremmo commettere".

"Credo che il Foggia le sue prestazioni le abbia sempre fatte. Anche con il Latina ce la siamo gicoata alla pari, non siamo stati efficienti in zona gol. Il Latina non credo abbia fatto tanto più di noi, ma ci ha messo maggiore qualità e determinazione", ha aggiunto.

Sul tema tattico della partita non fa previsioni: "I principi di gioco della Casertana sono più o meno quelli (riferendosi alla matrice zemaniana del calcio di Cangelosi, ndr), hanno buone transizioni e caratteristiche per fare un certo tipo di pressing. Noi dobbiamo evitare di prestare loro il fianco. Sono in fase di crescita, di entusiasmo, dobbiamo riuscire a smorzarlo con la nostra prestazione. Per farlo, occorre essere all'altezza della loro voglia, della loro fame".