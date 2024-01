Il Foggia si prepara al derby con il Francavilla, Carillo: "Dobbiamo calarci nella mentalità di chi deve salvarsi"

Serie C Girone C

"La classifica parla chiaro. Inutile nascondersi. In passato ho avuto a che fare con situazioni difficili come questa e so bene che cosa si vive in momenti del genere". Così parlò Luigi Carillo, uno dei leader del Foggia e di quella difesa che fino a qualche mese fa era il reparto più performante del Foggia. Ed è proprio sulla solidità ormai perduta che il difensore punta il proprio focus: "Dobbiamo tornare a essere organizzati e solidi come lo siamo stati fino a poco tempo fa. Ora non ci resta che imparare dagli errori e in questi giorni abbiamo lavorare su questo. Normale che ci sarebbe bisogno di fiducia, ma quella arriva solo con i risultati":

Risultati che la squadra deve ritrovare con mister Cudini, ritornato dopo l'esonero di Coletti. Sulla gestione Vacca-Coletti prova a trovare le motivazioni dei risultati infausti: "Quel tipo di gioco richiede del tempo per essere assimilato. Questo può averci condizionato. Tuttavia, la voglia di vincere e la cattiveria agonistica non è mai mancata. Ci è mancato altro, oltre a un pizzico di fortuna".

Rifiuta l'idea che il mercato possa avere condizionato le prestazioni dei calciatori: "Un giocatore ai nostri livelli deve essere professionista, soprattutto per la maglia che indossa. Gennaio è sì un mese che tutti odiano, qualcuno ne può risentire, ma non credo ci siano stati condizionamenti nel nostro spogliatoio. C'è sempre stata lealtà e disponibilità, penso a Diego Peralta che ha dato l'anima fino all'ultimo giorno in cui è stato un giocatore del Foggia".

Il Cudini bis partirà da Francavilla, squadra ostica che gioca in casa in un campo stretto e sintetico: "È vero, è un campo inisidioso. Dovremo essere compatti, solidi e concreti e dimostrare la maturità di aver campito gli errori che abbiamo commessi".

"Non siamo una squadra costruita per essere in questa posizione di classifica - ha aggiunto -, ma ogni stagione ha una storia a sé. Bisogna calarsi nella mentalità di una squadra che deve salvarsi".