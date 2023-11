Dopo il pari con la Juve Stabia, il Foggia vuole ritrovare la vittoria. Carillo punta sul fattore 'Zac': "Vantaggio da sfruttare"

Serie C Girone C

Il pareggio contro la Juve Stabia può significare tanto, ma anche niente. Tutto dipende da qualche che accadrà nel futuro immediato, a cominciare da domenica. Allo 'Zaccheria' arriverà il Messina, squadra in affanno (a livello di punti, non di prestazioni) e per questo difficile da affrontare. Se davvero quanto accaduto al 'Menti' sia l'inizio di un nuovo percorso meno accidentato di quello iniziato a Crotone, dipenderà tutto dal Foggia.

Lo sa bene Luigi Carillo, leader tecnico e carismatico di una difesa che, malgrado il grave infortunio occorso a Marzupio, è rimasta solida. A Castellammare ha ottenuto l'ennesimo clean sheet stagionale (per la gioia di Nobile), risultato giunto anche con il cambio di modulo nella ripresa, segno che la squadra, almeno per quel che concerne la fase difensiva, sa adattarsi al cambiamento: "Ci fa piacere, vuol dire che siamo in grado di adattarci ai vari sistemi. Al mister piace variare, anche in base all'avversario, noi siamo dei professionisti e dobbiamo sempre dare il massimo. Siamo duttili e ci adattiamo bene".

Nell'analisi della gara di lunedì e del momento attuale rossonero, si pone in evidenza nuovamente la capacità della squadra di tenere testa ai top club, in contraltare agli inciampi contro formazioni sulla carta meno quotate. Riuscire ad affrontarle tutte con lo stesso piglio è il risultato che dovrà cercare la squadra. Carillo li definisce "step", più che stimoli: "Le partite con le grandi squadre si preparano quasi da sole. Sappiamo che contro squadre meno quotate dobbiamo migliorare. Ma fino a oggi sono poche le gare che abbiamo steccato come a Picerno o col Francavilla. Contro il Sorrento, invece, penso che abbiamo fatto una buona partita. Ci è mancato solo il gol. È normale che dobbiamo migliorare nell'atteggiamento, fa parte del percorso di crescita, per arrivare a giocare con le 'piccole' con lo stesso atteggiamento con cui affrontiamo le grandi".

Non fa grossi bilanci sui primi mesi in rossonero, perché preferisce che a giudicare siano gli altri, ma conferma quanto dichiarato già nella precedente conferenza stampa, sulla bontà della sua scelta di venire a Foggia: "Ero alla ricerca di determinate emozioni, di stimoli e pressioni, perché indossare questa maglia non è una passeggiata. Sono contento di come sto nel gruppo, della città. Il mio rendimento non lo giudico, penso sempre si possa migliorare e lavoro per questo. Sono contento quando la squadra non prende gol e ancora di più quando vince".

E se la difesa può sorridere, lo stesso non si può dire dell'attacco. I numeri parlano chiaro e dicono che il Foggia ha il peggior attacco del campionato, primato non di certo invidiabile condiviso con Giugliano, Catania e Brindisi, tutte dietro ai rossoneri in classifica. Persino il Monterosi fanalino di coda ha segnato di più: "Ma questi numeri non dipendono dalla qualità dei giocatori davanti che sono forti e alcuni non c'entrano neanche con la categoria. Qualcuno è arrivato tardi e ha bisogno ancora di trovare la condizione giusta. Siamo consci del fatto che in certe fasi ci è mancata la gestione del pallone per creare maggiori occasioni. Ma anche questo fa parte della crescita. Sappiamo che dobbiamo migliorare, i giocatori non ci mancano per farlo. Speriamo già da domenica di risollevare i numeri".

Domenica, come detto, arriva il Messina, squadra in cui Carillo ha giocato e per la quale coltiva bei ricordi nonostante alcune vicissitudini societarie: "Ho lasciato tanti amici". Messina squadra atipica, che non specula e cerca sempre di giocarsela, in barba alla classifica: "Di solito le squadre che lottano per la salvezza puntano a un gioco più concreto, "da categoria". Hanno una idea di gioco ben precisa e giocatori di qualità, sarà una gara da affrontare con la massima concentrazione, senza sottovalutare l'avversario e senza guardare la classifica. A Castellammare abbiamo ottenuto un buon punto, non è semplice per nessuno giocare lì. Era importante fare prima di tutto la prestazione e c'è stata. Il morale è più alto e non vediamo l'ora di scendere in campo, perché sappiamo quanto sono importanti le gare in casa".

Infine, il messaggio al pubblico, il cui entusiasmo sembra essersi un po' raffreddato dopo gli ultimi risultati negativi: "Sappiamo quanto può essere importante. Noi abbiamo bisogno del pubblico, ma tutto dipende da noi. Loro ci hanno chiesto sempre di onorare la maglia, di lottare e credo che questo atteggiamento non sia mai venuto meno e non deve mai mancare, a maggior ragione in una piazza che vive di calcio".