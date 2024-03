Il Foggia ritrova Di Noia: "Contento di essere rimasto. Io difensore? Se il mister vorrà, nessun problema"

Il suo rientro è sicuramente tra le note più liete degli ultimi giorni. Perché Giovanni Di Noia è senza dubbio uno dei giocatori più carismatici della squadra, ma anche tra i più preziosi sotto il profilo tecnico-tattico. E anche, aggiungeremmo, fondamentale per la duttilità sulla quale ripetutamente mister Cudini ha fatto affidamento nella prima parte di stagione.

A Benevento il centrocampista barese ha riassaporato il campo, seppur per uno spezzone di gara, ma il peggio sembra essere alle spalle e il suo recupero garantisce al tecnico una preziosissima risorsa in più: “Sono a disposizione, poi deciderà lui se farmi giocare dal 1’ o a gara in corso. Mi sto allenando regolarmente. Dispiace aver lasciato i compagni in questo mese e mezzo, ma soprattutto nelle ultime settimane si sono comportati bene”, le sue parole.

Poco più di un mese fa il suo nome in ottica Foggia sembrava prossimo al depennamento: per giorni, fino a poche ore dal termine della finestra invernale del mercato, la trattativa che lo avrebbe portato a Crotone è rimasta in piedi: “Sono stato vicino ad andar via, poi è saltata la trattativa. Sinceramente, sono contento di essere rimasto qui, ora penso solo a raggiungere gli obiettivi sul campo”. Nessuna nuova, invece, sul contratto che scadrà il prossimo 30 giugno: “La situazione contrattuale è sempre la stessa”, precisa.

Ed ecco che il suo recupero può rivelarsi utile anche per fronteggiare l’assenza di Carillo, la cui stagione si è interrotta dopo l’infortunio al ginocchio patito contro il Crotone: “La sua assenza si sentirà, però penso che dietro siamo coperti. Io do la massima disponibilità, se il mister vorrà provarmi nuovamente in difesa non ci saranno problemi. L’importante è il bene comune e il raggiungimento dell’obiettivo, non chi gioca né la sua posizione”.

Domani, intanto, si torna in campo dopo la sconfitta di Benevento. Allo ‘Zaccheria’ arriva il Picerno, che nel passato più recente è diventata una autentica bestia nera dei satanelli, sempre sconfitti negli ultimi tre precedenti: “Sarà una gara complicata, il Picerno gioca un calcio tra i migliori del girone e i risultano parlano per loro. Ma noi giochiamo in casa e abbiamo voglia di ripartire dalla prestazione di Benevento, portando a casa i punti che ci servono per raggiungere l’obiettivo finale”.

C’è poi spazio per una piccola digressione, ovvero la sconfitta al ‘Vigorito’: “C’è tanto rammarico, abbiamo affrontato gli avversari a viso aperto, non meritavamo affatto di uscire sconfitti. Forse anche il pareggio sarebbe stato stretto come risultato. Dobbiamo ripartire da quell’atteggiamento, ma cercando di portare a casa anche dei punti”.

Il Picerno è terzo in classifica: malgrado ultimamente abbia frenato la sua corsa (tre punti nelle ultime quattro gare), resta la più bella realtà della stagione, insieme alla Juve Stabia capolista. Vincere non sarà affatto semplice: “Arrivati a questo punto, tutte le partite sono difficili – osserva Di Noia –, anche perché i punti a disposizione diminuiscono e anche affrontare le squadre più in difficoltà diventa complicato. Il vantaggio di affrontare le squadre di alta classifica è dato dal fatto che possono lasciare degli spazi e noi dobbiamo approfittarne".

Obiettivo che resta la salvezza, malgrado i punti di distacco dalla zona playoff siano inferiori al vantaggio che i rossoneri vantano sulla quintultima: “Pensiamo a salvarci, poi vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa di più”.