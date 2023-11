Cudini cerca il riscatto, sprona i suoi e chiude la vicenda Frigerio: "Mi piace allenare gente che vuole stare a Foggia"

Serie C Girone C

Nessuna catastrofe, né drastici ridimensionamenti. Per mister Cudini l’esito delle tre gare verità ha di certo procurato delusione sotto il profilo del risultato, ma neppure si può cancellare quanto di buono fatto dalla squadra ed esaltato fino a una settimana fa. Per cui, domani si riparte dal Sorrento e, soprattutto, dallo ‘Zaccheria’, che al Foggia ha sempre donato gioie (4 vittorie e 2 pareggi): “A Picerno ci sono state situazioni in cui avremmo dovuto essere più squadra, e quando questo capita contro quel tipo di squadra in quel tipo di campo, certi errori li paghi”, ha evidenziato il tecnico.

Ma domani si preannuncia un’altra partita. A partire dalle distanze del terreno di gioco foggiano che i ragazzi di Cudini conoscono bene. Tuttavia, servirà una gara fatta di attenzione ai dettagli, carattere e intensità, perché la squadra che si presenterà allo ‘Zac’ non sarà di certo composta dal gruppo di ragazzini presentatisi in Coppa Italia un mese fa: “Il Sorrento se la gioca a viso aperto. Ha una buona impostazione di gioco, anche se non sta facendo grossi risultati. Ma si può dire che è in difficoltà solo se guardiamo i numeri. A livello di prestazione dobbiamo stare attenti, Maiuri ha sempre dimostrato di essere un allenatore che le gare se le gioca e non fa le barricate”.

Tradisce, nella mimica facciale, un pizzico di fastidio all’ennesima domanda su Frigerio, sulla cui situazione cerca di mettere un punto definitivo, non senza disdegnare anche una velata frecciata a giocatore e al proprio entourage: “Frigerio si allena con noi essendo un giocatore da prima squadra. Ha giocato qualche gara con la Primavera per acquisire minutaggio. Sta bene e può giocare, ma è stato già detto che la questione riguarda lui e la società, non è più tecnica. A me piace allenare gente che vuole stare a Foggia e lottare per questa squadra. Non dico che Marco non voglia farlo, ma credo si sia creata una situazione che va al di là dell’aspetto tecnico”.

Sta bene, invece, Carillo, la cui uscita a fine primo tempo con il Picerno ha inciso (in negativo) non poco sulla tenuta della difesa rossonera. Tuttavia, a Picerno i gol presi sono figli di alcune letture sbagliate che di tanto in tanto si ripetono, come a Taranto o a Crotone: “Abbiamo preso due gol su rinvio del portiere. Nel primo gol avevamo fuori un quinto, Garattoni, che si trovava in attacco, siamo scivolati in zona palla e non abbiamo fatto benissimo. Dobbiamo leggere meglio alcune situazioni”.

Rifugge l’ipotesi di un inconscio atto di presunzione dietro la sconfitta di domenica scorsa: “So chi alleno e non passerebbe mai sotto la mia gestione un atteggiamento superficiale o di presunzione. Il mio è un gruppo molto volenteroso e coscienzioso. Ciò che mi dispiace è che non siamo stati in grado di calarci nel tipo di gara che ci aspettava. Sapevamo che a Picerno sarebbe stata una gara diversa da quella con il Benevento, non siamo stati in grado di affrontarla. Si poteva far meglio sia tecnicamente che tatticamente”.