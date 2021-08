Concessa la gestione dello Zaccheria al Foggia: canone annuo di 53mila euro ma con lo sconto per l'emergenza Covid

E’ stato approvato ieri lo schema di convenzione con il Calcio Foggia 1920 per la concessione in gestione e conduzione dell’impianto sportivo stadio comunale Pino Zaccheria che coincide con la stagione calcistica e comunque sino all’affidamento in convenzione a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, senza interruzione del rapporto contrattuale prima del termine della stagio.

Al Comune di Foggia andranno 53mila euro più iva, di cui 40mila quale canone annuo per utilizzo della struttura di gioco e 13mila per l’utilizzo di impianti pubblicitari e punti ristoro (come era stato deliberato nel giugno 2018 dalla Giunta comunale. A favore dell’Ente andrà il 2% derivante dalla vendita dei biglietti al netto dei diritti erariali e sportivi. La società rossonera dove versare il 20% della quota fissata come deposito cauzionale.

Per il solo periodo di emergenza pandemica, ora in vigore fino al 31 dicembre, verrà previsto un abbattimento del 30% esclusivamente del canone annuo per utilizzo della struttura di gioco e il versamento in favore dell’Ente del 2% dell’importo derivante dalla vendita dei biglietti al netto dei diritti erariali e sportivi, per le competizioni che si svolgono allo Zaccheria ma in caso di utilizzo al 100% della capienza dello stesso, ovvero dell’1% dell’importo derivante dalla vendita dei biglietti al netto dei diritti erariali e sportivi, per le competizioni che si svolgono nello stadio comunale “Pino Zaccheria”, in caso di riduzione della capienza medesima, a seguito di disposizioni delle autorità governative e/o locali legate esclusivamente all’emergenza Covid-19, nonché di quelle della Prefettura di Foggia;