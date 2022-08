Con Giofrè e Neglia l'Audace Cerignola è quasi al completo

L'Audace Cerignola ha praticamente chiuso il mercato con gli arrivi di Paolo Giofrè, terzino sinistro classe 2001 lo scorso anno divisosi tra Turris (tre presenze) e Arezzo (nessuna apparizione in Serie D), e Salvatore Neglia, trequartista mancino classe 1991 nell'ultima stagione alla Reggiana dove ha collezionato 25 presenze e cinque gol nel girone B di Serie C. E se le rose si compongono in genere di tre portieri, otto difensori, altrettanti centrocampisti e 6 attaccanti, il lavoro del "diesse" Elio Di Toro può definirsi praticamente concluso. Numericamente, infatti, manca un solo difensore all'appello e ci si guarderà intorno di qui a quindici giorni per presentarsi ai nastri di partenza del girone C di Serie C al completo e con l'obiettivo di guadagnarsi una tranquilla salvezza. I presupposti ci sono tutti per la squadra di patron Grieco: giovane e con molti elementi interessanti chiamati a convincere al loro esordio nel girone centro-meridionale della Serie C. A questi sono stati aggiunti pochi innesti di esperienza che dovranno farsi carico di aiutare i loro compagni di squadra più giovani a crescere. Capitan Allegrini, bomber Malcore, Saracco, Ligi, Coccia, Sainz-Maza e Neglia sono i cardini attorno ai quali far maturare una squadra giovane ma dal potenziale tutto da scoprire.