Colpo in difesa per il Cerignola, firma Blondett

Serie C Girone C

Colpo di esperienza e di categoria per l'Audace Cerignola che rinforza il pacchetto dei centrali difensivi con l'arrivo di Edoardo Blondett, classe 1992, nella passata stagione alla Fermana in Serie C dove ha collezionato 32 presenze e una rete. Genovese, cresciuto nella Sampdoria, ha militato nella Valenzana, nel Portosummaga, nel Cosenza, nel Livorno, nel Catania, nella Casertana, nella Reggina e nell'Alessandria. Un veterano della Serie C con 224 presenze complessive e cinque gol in carriera alle quali aggiungere altre 57 e due gol nella "vecchia" C2. Si giocherà il posto con capitan Allegrini, Ligi e Gonnelli.