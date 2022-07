Colpo in attacco e conferma in difesa per il Foggia Incedit

Colpo di mercato per il Foggia Incedit che si assicura le prestazioni dell'attaccante ghanese Mohammed Saani, classe 1992, reduce da un'ottima annata in Eccellenza Puglia girone B con le casacche del Ginosa prima (10 presenze e quattro gol) e Virtus Mola poi (11 presenze e otto gol). Lunga la sua carriera in Italia che lo ha portato a giocare in numerose squadre in C1 con Gela e Taranto e in Serie D e in Eccellenza con Licata, Noto, Vibonese, Tiger Brolo, Ebolitana, Gaeta, Atletico Vieste, Clodiense, Barletta e Molfetta. Fisicamente possente con il suo metro e 91, rappresenta indubbiamente un salto di qualità per la compagine di mister Enrico La Salandra. I "canarini", insomma, vogliono recitare un ruolo da protagonisti anche nel girone A di Eccellenza pugliese. Intanto è stato confermato anche il difensore Emanuele Morese, classe 2001, 6 presenze nella passata stagione in Promozione con i foggiani.