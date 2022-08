Colpo a centrocampo per il Lucera

Volto nuovo per il centrocampo del Lucera che, grazie al lavoro del "diggì" Mario Ciampi, ha allestito una rosa decisamente giovane, ricca di under da mettere a disposizione di mister Costanzo Palmieri, chiamato a plasmare un gruppo il cui obiettivo primario sarà una tranquilla salvezza. Ufficiale l'arrivo del classe 2002 Marco Prudente, proveniente dal Matera, vincitore del campionato di Eccellenza lucana, con cui ha collezionato otto presenze nella seconda parte della scorsa stagione. Nella prima parte, invece, sette presenze con il Real Siti. Cresciuto nel Cerignola, ha esordito in Eccellenza pugliese due stagioni fa con l'Orta Nova con cui ha giocato quattro partite.

Prosegue intanto la preparazione precampionato con il primo conforto sul campo ottenuto nell'amichevole con l'Heraclea di Candela che disputerà il prossimo campionato di Prima Categoria. I lucerini hanno battuto 6-3 la squadra allenata dall'ex Foggia, Antonio Compierchio (allenatore-giocatore dei candelesi). A segno Pozzozengaro quattro volte, il centrocampista argentino Mengoni e il difensore Lo Vasto.