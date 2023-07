Ecco perché il Coni ha dichiarato inammissibile il ricorso del Foggia e accolto quello del Perugia

Manca l’interesse a ricorrere. Così si spiega l’inammissibilità del ricorso che il Calcio Foggia 1920 ha presentato al Collegio di Garanzia del Coni, avverso l’accoglimento del ricorso del Lecco, al quale il Consiglio Federale aveva concesso la Licenza Nazionale con conseguente ammissione al campionato di Serie B. Come si prevedeva, la ‘bocciatura’ dell’istanza del club dauno non riguarda il merito, visto che lo stesso ricorso, presentato invece dal Perugia, è stato invece accolto.

Come riportano le motivazioni pubblicate, il Collegio di Garanzia ha rigettato l’istanza dei rossoneri in considerazione del famoso comma 4 dell’art. 49 delle Noif in base al quale il completamento degli organici, in caso di mancata iscrizione di una o più squadre, avverrebbe attraverso la procedura della “riammissione delle migliori classificate tra le squadre retrocesse dalla stessa Lega”. Nel contraddittorio, invece, il Foggia ha basato la sua legittimazione e il suo interesse a ricorrere sul fatto di aver preso parte alla finale playoff contro il Lecco, e su quanto riportato dal comma 1 dell’art. 49 delle Noif che stabilisce che dal campionato di Serie C sono promosse in B le vincitrici dei tre gironi più la vincitrice dei playoff: “Secondo la ricorrente – si legge nel dispositivo – oltre alle tre società che verrebbero promosse in Serie B in quanto classificate al primo posto per ciascuno dei tre gironi, sarebbe automaticamente promossa quale quarta squadra la vincitrice del play off.

Di qui, il sicuro interesse al ricorso, il cui accoglimento, con la conseguente esclusione del Lecco dalla Serie B, determinerebbe per il Foggia l’immediato e tangibile conseguimento del bene della vita. Tuttavia, un esame attento della normativa vigente, e segnatamente delle N.O.I.F., dimostra che l’interesse vantato dalla Foggia, anziché essere diretto, concreto e attuale, è al contrario meramente eventuale, indiretto e del tutto astratto”. Insomma, il Coni ribadisce quanto previsto dalle norme in tema di completamento dell’organico: la priorità è sempre data alle riammissioni. Solo laddove permanessero vacanze di organico all’esito della suddetta procedura, allora si farebbe ricorso ai ripescaggi: “Di ciò, del resto, è consapevole la stessa Foggia Calcio, la quale, nella memoria di replica presentata in vista dell’udienza, ha spontaneamente ammesso di avere un interesse al (solo) ripescaggio che farà seguito alla riammissione. Se ne ricava dunque che il provvedimento impugnato è solo indirettamente lesivo dell’interesse del Foggia, giacché il suo eventuale annullamento in nessun caso porterebbe all’automatico subentro dello stesso in Serie B. Solo una volta effettuata la procedura di riammissione (alla quale risultano poter aspirare almeno quattro società), e in caso di ulteriore vacanza di organico, si darà infatti corso all’eventuale ripescaggio”.

Diverso il discorso per il Perugia, squadra retrocessa dalla B, per la quale l’interesse rispetto al ricorso è tangibile. E infatti, secondo il Collegio di Garanzia “il ricorso è fondato e va accolto”. Tra le motivazioni, spicca il riferimento alla “perentorietà”, in merito ai termini entro i quali il Lecco avrebbe dovuto tassativamente produrre l’intera documentazione propedeutica all’iscrizione al campionato di B. Nelle motivazioni si cita una sentenza del 2018: “[…] Trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcuni motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo campionato”.

Nel caso di specie, il Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 fissa indica esplicitamente come perentorio il termine del 20 giugno entro il quale occorreva depositare la documentazione: “[…] Non sembra rinvenibile nell’ordinamento alcuna indicazione che induca a ritenere plausibile un’interpretazione che ne prospetti una deroga in caso di inosservanza. E, del resto, non è un caso che manchi, nella normativa federale relativa al gioco del calcio, una disposizione da cui sia plausibile trarre una norma-principio volta a consentire una regolarizzazione della documentazione presentata dopo la scadenza di un termine di questo tipo”, si legge nel dispositivo. Secondo il Collegio va condivisa l’argomentazione circa la violazione da parte del Lecco dei termini perentori stabiliti dal succitato comunicato ufficiale: “Come detto, il termine del 20 giugno 2023 per la presentazione della documentazione afferente al rispetto dei criteri infrastrutturali degli stadi ospitanti le gare casalinghe del prossimo Campionato di Serie B risulta senz’altro identificabile come ‘perentorio’ e, in assenza di una disposizione da cui possa trarsi la configurabilità di un onere di regolarizzazione della documentazione presentata dopo lo spirare del termine, si deve ritenere che la società Calcio Lecco sia sprovvista dei requisiti richiesti e vada, per l’effetto, esclusa dall’ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024”.

La palla ora passerà di nuovo alla Figc, alla quale spetterà assumere le determinazioni consequenziali. Lunedì 24 luglio è in programma la riunione del Consiglio Federale, giorno nel quale dovrebbe giungere anche il verdetto in merito alla domanda di iscrizione al campionato di B presentata dal Foggia.