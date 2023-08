Salta l'amichevole con il Casalbordino, accuse al Foggia: "Ci chiediamo se i veri dilettanti siamo noi"

Si sarebbe dovuto tenere lunedì, come annunciato alcuni giorni fa, l'amichevole tra Città di Casalbordino, squadra di Eccellenza abruzzese, e il Foggia. Ma quello che sarebbe stato il terzo impegno dei rossoneri di Cudini (dopo la gara di coppa con il Catanzaro e l'amichevole con lo Spello) è improvvisamente saltato.

La gara non ci sarà e i motivi li illustra lo stesso club teatino con un post sulla propria pagina ufficiale: "Per motivi ascrivibili solo ed esclusivamente alla società del Foggia, come da comunicazione intervenuta pochi minuti fa, l'allenamento congiunto è annullato. Ci scusiamo con tutte le persone e le autorità che si sono rese disponibili e hanno lavorato alacremente in questi giorni per la buona riuscita dell'evento".

In risposta alla richiesta di chiarimento da parte di un utente, il club ha rincarato: "Ci è stato comunicato solo questa sera (ieri per chi legge, ndr) che non verranno per motivi logistici. Dopo che, il Sindaco del nostro paese, i Carabinieri, il nostro Presidente, l'azienda di Security, l'assessore Competente, la dirigenza tutta, stavano lavorando da giorni per far sì che ci fosse una festa di sport per tutti. Saremo piccoli, con poca storia, un paesino di provincia, ma abbiamo dignità da vendere e soprattutto un cuore grande che pulsa. Saremmo stati onorati di ospitare il Foggia. A questo punto ci chiediamo se i veri dilettanti siamo solo noi".