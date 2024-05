Il Foggia resta in mano a Canonico, la sindaca Episcopo: "Ora iscriva la squadra e l'imprenditoria locale la sostenga"

Tutto nelle mani di Nicola Canonico. Quello che già era emerso da giorni, ovvero le sempre più basse probabilità di un effettivo cambio di proprietà, è stato ufficialmente confermato stamani dalla sindaca Maria Aida Episcopo. La prima cittadina, incaricata lo scorso 6 maggio dall'attuale patron del club rossonero, di cercare nuovi potenziali investitori disposti ad acquisire le quote di maggioranza del Foggia, ha annunciato la fine delle trattative. Il Foggia resta di Canonico, il quale dovrà sciogliere le definitive riserve circa le effettive intenzioni di proseguire. Detto in soldoni, di iscrivere la squadra al campionato. La ormai celeberrima data campale del 4 giugno si avvicina. La sindaca è fiduciosa, seppur mantendo viva una certa prudenza e rifuggendo i proclami. A foraggiare l'ottimismo c'è una missiva inviata pochi giorni fa, nella quale lo stesso Canonico si riservava di decidere sulla iscrizione. Insomma, non più una chiusura totale come quella palesata nel comunicato successivo alla prima interlocuzione di inizio mese.

Nella sala giunta, affiancata dagli assessori Frattarolo e Di Molfetta (che hanno seguito l'intero iter) e del dirigente dell'Area Servizio Cultura – Sport e Turismo Giuseppe Marchitelli, ha ricostruito il percorso che ha reso piuttosto infuocato gli ultimi 25 giorni. Tutto è partito verso la fine di aprile, quando nel corso di un incontro relativo alla gestione dello stadio (dalla convenzione ai lavori di adeguamento e ampliamento della capienza) il presidente ha informato la sindaca della possibilità di un cambio alla guida del Foggia. Come si sa, la trattativa con il fondo - annunciata dallo stesso Canonico - data inizialmente a buon punto, si arenò e fu seguita dalla decisione dell'imprenditore barese di mollare tutto affidando le proprie quote alla sindaca. Da lì ha preso il via il lavoro dell'Amministrazione: "Un mandato morale", precisa la sindaca, che mette i puntini sulle "i" anche sulla "riservatezza" da molti scambiata per "mancata trasparenza": "Io la trasparenza devo renderla sugli atti che mi competono, sui miei redditi, sulla profilatura amministrativa, non sugli assetti societari o patrimoniali di terzi".

Poi passa in rassegna le offerte ricevute, non solo quelle ormai note facenti capo ai foggiani De Finis e Salandra, e a Di Matteo, ma anche una estera e un'altra di azionariato sociale, quest'ultima impossibile da gestire: "Un comune con 412 scoperture di personale non poteva richiamare tante sessioni di azionariato sociale per la gestione della squadra. Ma non è escluso che si possa fare un domani".

Le offerte sono state prontamente trasferite alla società rossonera. Presto si è inteso che l'offerta più forte era proprio quella dei foggiani, che la sindaca ringrazia a più ripresa, non negando che le trattative possano riprendere anche dopo la perentoria scadenza del 4 giugno. Ma proprio la scadenza prossima si sarebbe rivelata la vera nemica della trattativa: "Il tempo è tiranno", ha dichiarato la sindaca. Elemento poi ribadito anche dall'assessore Frattarolo.

La prima cittadina ci tiene però anche a rimarcare il clima profondamente disteso tra le parti. Interlocuzioni andate avanti in maniera serena e rispettosa. Ma ora c'è da pensare al futuro immediato. E lì la Episcopo non ha usato troppi giri di parole: "Ora chiediamo l'iscrizione al presidente Canonico. Mi sento di farlo e decido di farlo. Devo dire che lui è una persona che sta ascoltando questo richiamo di merito, metodo e coscienza". Ma l'appello è bilaterale: "Chiedo parimenti all'imprenditoria di stare vicino alla squadra. Ci sono tanti modi per sostenerlo, così da garantire una campagna acquisti più importante".

Fa poi chiarezza anche su alcuni punti delle trattative, smentendo chi, nelle scorse settimane, aveva ventilato l'ipotesi di una richiesta (da parte degli acquirenti) di licenziamento dei dipendenti: "Negli accordi di cessione non era messa in questione alcuna posizione lavorativa, tranne le governance che sono da sempre discrezionali. Ma tutte le figure e i livelli occupazionali sarebbero rimasti in toto".

Chiarisce anche l'assenza di condizionamenti, così come l'assoluta intolleranza verso pensieri di ripartenza dal dilettantismo: "In Eccellenza abbiamo già un'altra squadra. Mai avrei mediato per la discesa agli inferi del Foggia. La mediazione prevedeva solo la Lega Pro. Come Comune abbiamo provveduto anche a predisporre tutti gli atti propedeutici all'iscrizione, tra cui l'utilizzazione dello stadio". Concetto poi ribadito anche dall'assessore Di Molfetta: "I campionati dilettantistici sono onerosi e non è così facile risalire subito".

Insomma, ora tutto torna nella mani di Canonico. Dal quale la sindaca si aspetta il primo grande passo, per dare inizio a una stagione di rilancio: "Mi aspetto una grande stagione e, perché no, una serie B". Sulla stessa lunghezza d'onda, le parole di Frattarolo, al quale sono spettati chiarimenti più tecnici, come quello relativo alla debitoria: "Le aziende sono corpi in movimento. La fotografia al 31 marzo è diversa da quella al 30 aprile o al 30 giugno. Cambia la debitoria, ma anche i crediti. La debitoria plausibile si aggira fino a 3 milioni, con un impegno a garantire e manlevare oltre i 3 milioni", ha spiegato.

Nel corso delle trattative, inoltre, alla iniziale disponibilità di Canonico a cedere le sole quote della Cn Sport (che a sua volta detiene il 51% della Corporate titolare del 99,2% del Foggia) ha fatto seguito la disponibilità a cedere le quote del Foggia.

"La speranza nostra è che si possa procedere all'iscrizione del campionato. Il tempo non ci è stato amico, ma posso ribadire che c'è stata assoluta serenità, e anche la presidenza Canonico si è mostrata sempre disponibile a rappresentarci situazioni contabili, la situazione aziendale, e anche a modificare le richieste rispetto all'intenzione originaria di cedere solo la Cn Sport", ha aggiunto Frattarolo.

Sul mancato accordo finale non avrebbe inciso neppure il contenzioso in atto con Maria Assunta Pintus, resasi disponibile alla cessione delle quote: "Ho avuto due interlocuzioni cordialissime. Le ho chiesto se avesse voluto cedere le quote in modo transattivo, in Corporate. Si è dimostrata flessibile, poi la parola è passata ai reciproci legali e a quanto pare non era una cifra su cui poter negoziare. Il discorso non è scivolato sul contenzioso, sono garantista. Ci sono due contenziosi in atto, se la vedranno loro. Abbiamo proposto una interlocuzione con un gruppo foggiano per una soluzione transattiva".

Le fa eco Frattarolo: "Le interlocuzioni sono avvenute nelle more della prima proposta. Tra i vari acquirenti c'era la volontà di acquistare tutto il Foggia. L'attività di mediazione nostra è mutata e siamo passati su un altro tipo di ragionamento, spostando l'oggetto della vendita che riguarda le quote all'interno della Corporate". L'Assessore ha poi detto aggiunto: "Alla domanda secca circa la cedibilità delle quote del Calcio Foggia 1920, la mia risposta da commercialista è assolutamente sì. In qualsiasi ambito imprenditoriali esistono vertenze e azioni attivabili. Sulle evidenze che abbiamo noi le quote sono cedibili".