Il Foggia resta in mano a Canonico, saltata la trattativa con De Cosmo: "Troppe problematiche irrisolvibili ora"

Serie C Girone C

Come non detto. Tutto come prima. Nessuna nuova. Il Calcio Foggia 1920 rimane nelle mani di Nicola Canonico: la trattativa con la cordata di imprenditori guidata dal commercialista cerignolano Francesco De Cosmo è ufficialmente saltata.

"Le colpe non sono di nessuna delle parti", precisa a FoggiaToday De Cosmo. La trattativa, che sino a pochi giorni fa sembrava seriamente sul punto di chiudersi con un esito positivo, ha subito degli intoppi diventati progressivamente un muro invalicabile: "Con un campionato in corso ci sono una serie di punti interrogativi che rendono la trattativa complessa".

Problemi di difficile risoluzione nel futuro prossimo, con riferimento anche al mercato di gennaio durante il quale la società rossonera è chiamata a effettuare robusti interventi per raddrizzare una barca che, dopo il tracollo dell'ultimo mese e mezzo, rischia di inabissarsi: "Ci sono giocatori che gravano sul bilancio, senza aver dato un grosso contributo alla squadra, e non si sa se si potranno mandare altrove".

Ragionamento legittimo, ma che un po' confligge con il progetto tecnico che il nuovo gruppo sembrava già aver imbastito, attraverso il ritorno di Lauriola e l'ingaggio di Giuseppe Raffaele come nuovo allenatore. E dunque le criticità emerse sarebbero molteplici e diversificate. Qualcosa la lascia intuire lo stesso De Cosmo: "A stagione in corso ci sono situazioni come gli stipendi, costi e incassi da definire. È come se un'attività venisse ceduta durante l'anno".

I tempi non erano maturi, malgrado una trattativa "partita con il consenso di tutti e due", alla luce di un lungo e consolidato rapporto con Canonico, come testimonia anche la presenza dello stesso De Cosmo nel quadro dirigenziale del Foggia durante la scorsa stagione: "Ci sono problematiche che, in questo momento, secondo me deve risolvere lui".

Tuttavia, la porta non è serrata: "Gli auguro di terminare il campionato nel migliore dei modi. A fine stagione ci risentiremo e se ci saranno le premesse e le condizioni per poter fare l'operazione non ci tireremo indietro", chiosa De Cosmo, che però si rivela meno possibilista sull'ipotesi che alcuni imprenditori che avrebbero fatto parte della cordata supportino il club attraverso una sponsorizzazione.

Dunque, la palla resta in mano a Canonico, chiamato a intervenire sul mercato, ma anche sulla guida tecnica. Per la sfida di dopodomani contro il Monterosi (in programma allo 'Zac', a porte chiuse dopo i fatti di Caserta, ndr) sarà ancora Olivieri, con il supporto di Antonio Vacca, a guidare la squadra nell'ultimo turno del girone di andata. Curioso che l'avversario sia lo stesso che segnò il punto più basso della scorsa stagione, con le dimissioni di Mario Somma e i propositi di autogestione annunciati nel post gara dallo stesso patron, in seguito alla contestazione delle curve. Quel che accadde nelle settimane seguenti (con l'arrivo di Delio Rossi e la clamorosa cavalcata nei playoff) è noto a tutti. Un risultato positivo contribuirebbe a rasserenare l'ambiente, almeno per quel che riguarda la classifica.

Per tutto il resto, toccherà all'imprenditore di Palo del Colle. Chiamato all'ennesimo rilancio, per provare a rimediare alle scelte prese in estate rivelatesi decisamente infauste.