Canonico rifiuta l'offerta di Salandra: "È offensiva". La replica: "Poco rispettoso verso la città"

Alla fine l’offerta per la rilevazione del Calcio Foggia 1920 è arrivata. Nella giornata di ieri è stata fatta recapitare la proposta da parte del gruppo capeggiato da Antonio Salandra, al presidente Nicola Canonico. Dalle parole ai fatti, come richiesto dall’imprenditore barese.ù

Tuttavia, la proposta è stata rigettata al mittente. E neppure con parole dolci. “Tra la richiesta e l’offerta c’è un abisso. Non solo è irricevibile, è offensiva nei confronti del Foggia e della piazza. Mai vista un’offerta in cui chi vuole comprare chiede i soldi al proprietario, è fuori dal mondo. Ma che imprenditori sono questi? Ieri (martedì, per chi legge, ndr) ho staccato dai miei conti quasi tre milioni di euro per la battaglia del ripescaggio. Questa è serietà”, le parole rilasciate a FoggiaTv dal presidente.

La proposta economica di Salandra sarebbe di poco superiore al milione di euro e terrebbe conto della debitoria cui far fronte e del valore complessivo di un club che, a parte i giocatori sotto contratto, non vanta alcuna proprietà. “La sua ‘uscita’ non meriterebbe risposta, ma per rispetto delle tante persone che hanno voluto onorarmi della loro fiducia, sono costretto a farlo. L’offerta a lei recapitata ha come precipuo scopo quello di consentire al Foggia calcio di azzerare i debiti della sua gestione, chiedendo – al riguardo – la sua imprescindibile collaborazione”, dichiara Salandra.

“La buona tenuta dei conti – aggiunge l’imprenditore – è fondamentale per una oculata gestione ed è il presupposto di qualsiasi programmazione, ma forse questo non le interessa molto. La sua risposta, poco rituale e soprattutto poco garbata, rivolta a imprenditori da sempre abituati a onorare gli impegni assunti, denota un atteggiamento poco rispettoso nei confronti della città”, le parole di Salandra, la cui successiva chiosa non lascia ben sperare su una prosecuzione della trattativa: “Quando avrà risolto il contenzioso con la dottoressa Pintus e pagato i debiti della sua gestione, saremo lieti di essere da lei invitati a scuola di serietà”.